В течение 2024 года Россия терпела ряд неудач, которые уже стали привычными для кремлевского диктатора Владимира Путина. Они встречаются как на международной арене, так и внутри страны, в том числе на море и на суше, отметил в комментарии 24 канала полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Владимир Путин

В частности, он отметил, что одной из самых больших проблем для российских властей стало сбивание пассажирского самолета, в результате чего погибли почти 40 человек.

По мнению полковника, в демократическом государстве такая ситуация привела бы к немедленной отставке лидера. Однако Путин не демонстрирует готовность к такому шагу. Ему безразлично преступления, которые совершает его государство, подчеркнул эксперт.

Кроме того, Гемиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что провалы России, огромные потери на фронте и неспособность пополнять армию квалифицированными военными заставляют Кремль обращаться к таким союзникам, как Северная Корея. За это Путин платит позором и международными скандалами.

По его словам, путинская Россия сейчас терпит многочисленные поражения. Большое значение имеет инициатива, которая сейчас явно не на стороне россиян. Впрочем, по мнению эксперта, смирительный тон Кремля свидетельствует о попытках найти выход из ситуации.

"Но он также отдает себе отчет, что этот выход состоит в том, чтобы помочь себе выжить. Для этого ему нужно вывести свои войска из Украины. Не думаю, что у Путина есть другой вариант, ведь дела у России идут плохо", — заявил британец.

По его мнению, возможно, Путин хочет, чтобы Дональд Трамп пришел к власти как можно скорее, чтобы он мог остановить войну и потенциально спасти его жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Кит Келлог отменил свой визит в Украину.





