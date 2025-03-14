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Путин хочет, чтобы в рамках перемирия ему подарить два больших города с людьми

Кремлевский диктатор выдвинул США ряд требований по перемирию в Украине

сегодня, 09:32 comments1798
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин может попытаться воспользоваться инициативой президента США Дональда Трампа по перемирию в Украине, выдвинув ряд жестких требований. В частности, Кремль будет настаивать на прекращении предоставления Украине военной помощи и разведданных от США, считает российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Путин хочет, чтобы в рамках перемирия ему подарить два больших города с людьми

Владимир Путин

Эксперт предположил, что среди условий Путина также будет вывод украинских войск из территорий, которые Россия незаконно включила в свою конституцию. Это касается, в частности, Запорожья и Херсона – крупных городов с большим количеством населения. Кремлевский диктатор потребует отдать их со всем жителями.

Еще одним требованием может стать снятие санкций с России.

"Эти требования абсолютно невозможны для выполнения. Надеюсь, что американцы это тоже поймут", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, кремлевский диктатор просто пытается создать иллюзию готовности к переговорам, но только на выгодных ему условиях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1xhlRROvhEE&t=379s
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