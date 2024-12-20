Путин хочет делить мир с Трампом: определил территории, которые стремится контролировать

Дональд Трамп намерен заключить мирное соглашение о войне в Украине, стремясь закрепить за собой имидж глобального миротворца. Между тем, диктатор Владимир Путин, которого считают "антиамериканским автократом", пытается втянуть американского президента в формирование нового мирового порядка без соблюдения прав человека и установившихся правил. По информации The Washington Post, Трамп и Путин могут сойтись в борьбе за преобладание уже в следующем году. Наибольшим вызовом в их отношениях станет именно война в Украине, которую Трамп обещает завершить всего за сутки.

Владимир Путин

По информации издания, Путин стремится заключить соглашение о европейской безопасности, которое бы поставило Украину в зависимость от Кремля, ослабило НАТО и обеспечило России статус одного из главных глобальных игроков. В то же время, перед началом возможных переговоров Кремль внимательно анализирует как сильные, так и слабые стороны Трампа, ведь он известен своей непредсказуемостью.

При этом аналитики отмечают, что вероятность успешного мирного соглашения низка из-за максималистской позиции Путина и нежелания Трампа казаться слабым. Как объясняет Джошуа Гуминский, старший вице-президент Центра изучения президентства и Конгресса, Трамп стремится вести переговоры с позиции силы, чтобы не выглядеть уступчивым в отношениях с Россией.

"Трамп не хочет, чтобы его воспринимали как слабого, или как идущего на уступки Путину человека", — подчеркнул Гуминский.

Путин, со своей стороны, постоянно напоминает об угрозах безопасности США, в то время как Трамп, в своих выступлениях, акцентирует на слабости России из-за войны, экономических трудностей и потере влияния на Сирию.

Российский лидер, отвергая западный либерализм и универсальные ценности, видит в Трампе родственного "безжалостного циника". Именно поэтому Путин рассчитывает, что затяжная война истощает Украину быстрее Запада, в частности администрация Трампа, сможет обеспечить надлежащую военную поддержку. В рамках возможных переговоров Кремль стремится добиться завершения войны на своих условиях, предлагая компромиссы по отдельным территориям в обмен на значительные уступки в сфере европейской безопасности.

Если переговоры между Трампом и Путиным состоятся, это может привести к соглашению о разделе сфер влияния в мире. Россия получит признание своего доминирования над Украиной, Грузией и другими постсоветскими странами, не являющимися членами НАТО. Это значительно ослабит Альянс и создаст серьезные угрозы безопасности Европы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путину советуют соглашаться на все предложения Трампа.



