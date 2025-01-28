Путин хочет говорить с Трампом о судьбах Киева, Варшавы и Таллина: подробности

Пока новая администрация президента США Дональда Трампа медленно разбирается с реальными целями кремлевского диктатора Владимира Путина в войне, сам Путин пытается навязать ему рамку интересующих его переговоров. Об этом отметил нардеп Николай Княжицкий. По его убеждению, в этой рамке Украина – один из пунктов, к тому же не самый главный.

Путин и Трамп

Как отмечает The New York Times, Путин стремится на переговорах с Дональдом Трампом обсудить судьбу Европы и включить в обсуждение вопросы ядерного оружия. Именно здесь, говорит нардеп, и скрывается ответ на вопрос, возможны ли такие переговоры вообще.

"Очевидно, что настоящими целями Путина никогда не были ни Константиновка, ни Мелитополь. Главная цель, которую он неоднократно озвучивал – это перераспределение сфер влияния в мире и закрепление за собой права поступать на территориях, которые считает своими, что угодно. И речь здесь не только об Украине, но и о практически всей Европе", — отмечает Княжицкий.

В этом контексте он вспоминает, что в конце 2021 г. все началось с ультиматума американцам и их европейским союзникам: Россия тогда требовала исключения из НАТО нескольких европейских стран, что автоматически делало их уязвимыми перед российской военной агрессией. Так же беззащитной казалась и Украина, первой принявшая удар.

Как говорит Княжицкий, правда в том, что все три года никто в мире даже не планировал обсуждать с Путиным подобные вопросы. Однако с изменением администрации США россияне, вероятно, снова попытаются навязать свою переговорную рамку.

"Это, судя по всему, и станет серьезным препятствием для любого переговорного процесса. Ведь очевидно, что США готовы говорить об условных Константиновке и Мелитополе, но вести дискуссии по поводу того, "чьими" будут Стокгольм, Таллин, Варшава или Киев – такого никогда не было в реальных переговорах. Не было раньше, нет сейчас и, скорее всего, не будет в будущем", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, попытки россиян совмещать в гипотетических переговорах "судьбу Европы", ядерное оружие и войну в Украине уже сейчас свидетельствуют об их неперспективности. Поэтому, добавляет он, не стоит надеяться на какое-нибудь "переговорное чудо".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Путин может закончить войну в Украине.



