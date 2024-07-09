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Путин хочет получить под свой контроль часть стран ЕС и НАТО

Путин своим террором хочет получить право стать одним из центров силы в мире

сегодня, 16:29
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет сделать жизнь украинцев невыносимой, именно об этом свидетельствуют ракетные удары по "Охматдету", роддому, подстанциям ДТЭК, отмечает нардеп Виктория Сюмар.

Путин хочет получить под свой контроль часть стран ЕС и НАТО

Владимир Путин

"Путин, стремится сделать жизнь в Украине невыносимой, или невозможной. Он провоцирует новые многомиллионные волны беженцев, потому что страх за своих детей стимулирует людей бежать куда глаза глядят. Этот страх будет усугубляться к зиме. И он, несомненно, будет сопровождаться еще не одной такой ракетной атакой на большие города. Вероятно, каждый раз более жестокой. И отсутствием света, тепла и прочего", – заявила Сюмар.

По ее словам, кремлевский диктатор хочет, чтобы страх стал временем украинской ДНК.

"Страх должен накатываться волнами и въесться так глубоко в кожу, чтобы стать частью ДНК украинцев. Российская империя всегда держалась на убийствах, крови, а затем страхе", — добавила политик.

Кроме того, она напомнила, что Путин запустил все эти смертоносные ракеты на Киев и Кривой Рог накануне саммита НАТО в Вашингтоне, и это означает только один месседж: вы ничего не сделаете, потому что вы слабы.

"Его условия известны – он хочет быть одним из центров силы в мире и получить в зону своего влияния все, что было "социалистическим лагерем" после второй мировой. Следовательно, и Польшу, и Чехию, и другие страны ЕС и НАТО. Это его видение "справедливости". Те, кто не видит этой угрозы, слепы", – заявила Сюмар.

Теперь, говорит политик, НАТО и США как ключевая глобальная сила предстанут перед дилеммой: либо договариваться с сумасшедшим, либо ломать его планы и приглашать Украину в НАТО.

"Неспособность к сильным решениям часто приводит к катастрофам. И напротив, гарантированное членство Украины в ЕС и НАТО способно ускорить конец этой войны. И его, Путина, поражение", – считает нардеп.

Портал "Комментарии" рассказывал, что ударом по "Охматдету" Путин также послал сигнал Индии и Китаю.




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Источник: https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid0KTs9T1gEynesrDncBkpg2XnTx5kCafREzzy7XQyouy2qPJgcDHt7xhBckYzcVvHml
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Ігор

сегодня, 15:53

Одна сторона цілеспрямовано діє, інша влаштовує істерики. Висновок один: переможець і буде правий. Він змінить світ. Ніхто не заважає іншій стороні пропонувати свої варіанти змін, а ні верещати, триматись за старе бандерівське лахміття. Нехай кошерні жлоби, переналаштовують свої, раніше привласнені за безцінь радянські заводи, для фронту. Досить брехати, ракети летять на будинки і лікарні.


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