Кремлевский правитель Владимир Путин во время беседы с экипажем атомной подлодки "Архангельск" заявил, что к возможным мирным переговорам по завершению войны в Украине могут быть привлечены не только США, но и другие страны, имеющие "дружеские" отношения с Россией. Об этом сообщает The Moscow Times.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Путин назвал среди таких государств Китай, Бразилию, Индию, Южную Африку и Северную Корею. Он также подчеркнул, что КНДР является важным союзником России и отметил, что в конце 2024 года вступит в силу соглашение о "военном сотрудничестве" между двумя странами. Настоящий договор предусматривает, что каждая из сторон обязуется помогать другой всеми доступными средствами.

27 марта Вооруженные силы Южной Кореи сообщили, что Северная Корея, вероятно, послала дополнительно не менее 3 тысяч солдат в Россию в январе и феврале для поддержки ее войны в Украине.

В конце ноября 2023 лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия имеет право на "самооборону" в случае ударов по своей территории и пообещал углубить сотрудничество с Россией во всех сферах, в частности в военной, в рамках стратегического партнерства, заключенного с Путиным в июне.

Ранее сообщалось, что осенью 2024 года Северная Корея направила свой военный контингент для участия в войне против Украины, и по данным разведок этот контингент составляет от 10 до 12 тысяч солдат.

Эти войска участвуют в боевых действиях на территории Курской области, где сталкиваются с украинскими силами обороны, и сообщается, что северокорейские подразделения несут значительные потери.

11 марта The Moscow Times, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщило, что Северная Корея значительно модернизировала свои военные заводы на фоне поставок вооружений в Россию.

Портал "Комментарии" уже писал, что при условии прекращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов, подавляющее большинство украинцев настроены продолжать борьбу. Это подтверждают результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), отражающего общественные настроения в условиях возможного сокращения поддержки Украины.