logo

BTC/USD

97004.52

ETH/USD

2710.88

LTC/USD

128.94

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

43.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин хочет свой сценарий мира и уже сумел убедить Трампа выполнить одно желание
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет свой сценарий мира и уже сумел убедить Трампа выполнить одно желание

Путин ненавидит Зеленского и, вероятно, сумел убедить Трампа в том, что он «нелегитимен»

сегодня, 09:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин настроен максимально продвигать свои требования, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Путин получил возможность оказывать давление на ситуацию, чтобы приблизить свой сценарий так называемого "мира". Одной из ключевых идей, которые он пытается навязать президенту Дональду Трампу, может быть опасный тезис о якобы "неспособности" Владимира Зеленского к переговорам.

Путин хочет свой сценарий мира и уже сумел убедить Трампа выполнить одно желание

Владимир Путин

По словам Яковенко, Кремль целенаправленно распространяет дезинформацию о якобы "нелегитимности" украинского президента. Именно поэтому в последнее время в США все чаще раздаются намеки на возможность проведения выборов в Украине.

Журналист подчеркнул, что Путин не только имеет личную неприязнь к Зеленскому, но и стремится использовать тему выборов для дестабилизации Украины. Его цель – начать политический процесс внутри страны даже в разгар войны, что может значительно усложнить ситуацию.

Проведение выборов в нынешних условиях чрезвычайно рискованно, даже если боевые действия временно прекратятся.

"Война может возобновиться в любой момент. Многие люди в эмиграции. Много – в оккупации. Военные – на линии фронта. В этой ситуации выборы нельзя проводить. Путин понимает это. Ему важно устроить внутренние разборки и запустить политический процесс в Украине, который может взорвать Украину. Я уверен, что это ему не удастся. Но на это рассчитывает Путин", — подытожил Яковенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали , что американский президент Дональд Трамп готовит для Украины смесь финского и корейского вариантов, которую настойчиво предложат Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/peregovori-ukrayini-rosiyi-shho-putin-vimagaye-vid-trampa_n2752254
Теги:

Новости

Все новости