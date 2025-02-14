Путин хочет свой сценарий мира и уже сумел убедить Трампа выполнить одно желание

Кремлевский диктатор Владимир Путин настроен максимально продвигать свои требования, отметил в эфире 24 канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Путин получил возможность оказывать давление на ситуацию, чтобы приблизить свой сценарий так называемого "мира". Одной из ключевых идей, которые он пытается навязать президенту Дональду Трампу, может быть опасный тезис о якобы "неспособности" Владимира Зеленского к переговорам.

Владимир Путин

По словам Яковенко, Кремль целенаправленно распространяет дезинформацию о якобы "нелегитимности" украинского президента. Именно поэтому в последнее время в США все чаще раздаются намеки на возможность проведения выборов в Украине.

Журналист подчеркнул, что Путин не только имеет личную неприязнь к Зеленскому, но и стремится использовать тему выборов для дестабилизации Украины. Его цель – начать политический процесс внутри страны даже в разгар войны, что может значительно усложнить ситуацию.

Проведение выборов в нынешних условиях чрезвычайно рискованно, даже если боевые действия временно прекратятся.

"Война может возобновиться в любой момент. Многие люди в эмиграции. Много – в оккупации. Военные – на линии фронта. В этой ситуации выборы нельзя проводить. Путин понимает это. Ему важно устроить внутренние разборки и запустить политический процесс в Украине, который может взорвать Украину. Я уверен, что это ему не удастся. Но на это рассчитывает Путин", — подытожил Яковенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывали , что американский президент Дональд Трамп готовит для Украины смесь финского и корейского вариантов, которую настойчиво предложат Украине.



