Россия активно пытается повлиять на политические процессы в Германии, используя социальные сети как инструмент влияния, об этом в эфире 24 канала заявил эксперт-международник Богдан Ференс. Он убежден, что сейчас Москва сосредотачивает свое внимание на Германии, стремясь повысить популярность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на выборах.

Владимир Путин

Кроме того, подчеркивает эксперт, интерес для России представляет левая партия Сары Вагенкнехт, возобновившая свою деятельность после распада другой левой политической силы. По словам Ференса, эта партия имела тесные связи с российскими представителями, поэтому Москва делает упор на использовании социальных сетей для таргетированной коммуникации, запуска ботов и проведения информационных атак с целью влияния на поддержку основных политических сил Германии, таких как ХДС и ХСС.

Эксперт отметил важность учета внутриполитического контекста стран, особенно тех, которые являются членами ЕС. Он отметил, что после полномасштабного вторжения Россия потеряла часть возможностей для влияния на общественное мнение в Европе. Однако Кремль продолжает активно взаимодействовать с правыми, популистскими и радикальными партиями, что представляет угрозу стабильности отдельных государств.

Ференс также напомнил о скандале на выборах в Румынии в 2024 году, когда результаты были аннулированы из-за сомнительности подсчетов. Он подчеркнул, что благодаря платформе TikTok кандидат Келин Георгеску получил значительный успех, хотя население страны не рассматривало его как фаворита.

"Россияне сейчас удачно используют разные платформы, будь то TikTok или Instagram, например, со своими инструментами. Они проработаны соответствующими службами, которые тоже могут влиять на результаты выборов, в поддержку того или иного кандидата или политической партии", — подытожил Ференс.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп заставит Путина остановить войну в Украине.





