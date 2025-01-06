Путин все придумывает новые циничные планы, чтобы загребть еще больше россиян в армию. В частности, он требует платить по 200 тысяч рублей всем беременным российским студенткам. Об этом пишут пропагандистские паблики

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что глава Кремля якобы считает, что практика серьезной материальной поддержки забеременевших во время учебы студенток является прекрасным примером взаимодействия граждан и государства в вопросе повышения рождаемости.

Путин поставил задачу Сергею Кириенко провести работу с регионами, чтобы установить выплаты в размере не менее 200 тысяч рублей во всех без исключения регионах страны. Стоит отметить, что перед Новым годом к такому решению пришли власти Ульяновской области.

Собеседники в Кремле не скрывают, что повышение рождаемости станет важным фактором для губернаторов. Как и количество заключивших контракт с Минобороны. Именно в этой связи главы регионов уже спешат объявить о росте выплат. К примеру, в Самарской области при заключении контракта на военную службу можно уже получить 4 миллиона рублей. Но и это, как говорят собеседники, не предел.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 2025 год может стать переломным для Путина . Курская область может стать решающим местом, ускоряющим падение режима российского диктатора Владимира Путина. Издание The Telegraph предполагает, что шаткость российского фронта в этом регионе открывает новые возможности для ВСУ, которые могут не только удержать свои позиции, но и добиться серьезных успехов.

Автор материала Хамиш де Бреттон-Гордон сравнивает ситуацию в Курской области с событиями 1943 года, когда для Гитлера битва под Курском стала переломным моментом. Сейчас украинские силы наносят россиянам серьезные потери, заставляя врага пересматривать свои стратегические планы. По данным The Telegraph, в результате последних ударов ВСУ российская 801-я бригада морской пехоты понесла настолько значительные потери, что может быть вынуждена отступить с Курского выступления.

