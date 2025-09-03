Китай и Россия подписали соглашение о строительстве трубопровода "Сила Сибири 2", огромного газового проекта, который может изменить мировые энергетические потоки, поскольку обе страны ищут альтернативу глобальному порядку Дональда Трампа, который возглавляет США. Об этом пишет Financial Times.

Путин и Си Цзиньпин договорились о большом строительстве: что известно

Россия объявила о соглашении во время встречи российского диктатора Владимира Путина со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине во вторник. Российский газовый монополист "Газпром" заявил, что обе стороны подписали юридически обязательный "меморандум о строительстве" после лет застоя в переговорах.

Однако документ охватывал общие условия и не включал подробности о ценообразовании, что было главным препятствием. Китай не сразу прокомментировал ситуацию.

"Переговоры теперь будут сосредоточены на финансировании строительства трубопровода и коммерческих условиях поставок", — заявил во вторник в Пекине главный исполнительный директор "Газпрома" Алексей Миллер, сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Он пообещал предоставить коммерческие детали отдельно, но сказал, что долгосрочное газовое соглашение будет действовать 30 лет.

Даже без четкого определения стоимости сделка сигнализировала о значительном смещении на мировом рынке газа. После строительства в начале 2030-х годов трубопровод "Сила Сибири-2" мощностью 50 миллиардов кубических метров в год будет проходить восточнее газовых месторождений, когда-то обслуживавших Европу. Он также дает Китаю альтернативу импорту сжиженного природного газа (СПГ) из США, Катара и Австралии.

