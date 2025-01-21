Путин и Си провели срочный разговор: главной темой стала война в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На следующий день после инаугурации Дональда Трампа состоялся телефонный разговор между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, в первую очередь речь шла о ситуации вокруг Украины с учетом прихода к власти Дональда Трампа.
Владимир Путин
По его словам, Путин также проинформировала Си Цзиньпина о том, как можно урегулировать военный конфликт в Украине с точки его зрения. При этом кремлевский диктатор заявил, что РФ заинтересована в прочном и долгосрочном мире, а не коротком перемирии.
Кроме того, по его словам, Путин заявил, что готов к переговорам с США, чтобы урегулировать военный конфликт в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин первым начала диалог с Трампом и теперь ждет, когда он назначит время и место для переговоров.
Новости