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Путин и Си провели срочный разговор: главной темой стала война в Украине

Путин и Си обсудили вопрос Украине на фоне прихода к власти Трампа

сегодня, 15:03
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Ткачик Олеся

На следующий день после инаугурации Дональда Трампа состоялся телефонный разговор между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином. Как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, в первую очередь речь шла о ситуации вокруг Украины с учетом прихода к власти Дональда Трампа.

Путин и Си провели срочный разговор: главной темой стала война в Украине

Владимир Путин

"Обсуждалась, естественно, ситуация вокруг Украины и отношения наших двух стран с США с учетом прихода к власти в Вашингтоне администрации Трампа", — сказал Ушаков.

По его словам, Путин также проинформировала Си Цзиньпина о том, как можно урегулировать военный конфликт в Украине с точки его зрения. При этом кремлевский диктатор заявил, что РФ заинтересована в прочном и долгосрочном мире, а не коротком перемирии.

"Что касается самого украинского урегулирования, то, как подчеркнул президент на днях, об этом он сказал и сегодня, целью урегулирования должно быть не какое-то краткое перемирие, не какая-то передышка, а долгосрочный мир на основе уважения наших объективных интересов", — сказал Ушаков.

Кроме того, по его словам, Путин заявил, что готов к переговорам с США, чтобы урегулировать военный конфликт в Украине.

"С нашей стороны также было отмечено, что мы готовы и открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту. Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры, соответствующие контакты", — заявил Ушаков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин первым начала диалог с Трампом и теперь ждет, когда он назначит время и место для переговоров.



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Источник: https://tass.ru/
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