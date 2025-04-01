Путин и Си с наслаждением вытирают о Трампа ноги: что придумали на 9 мая

Кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Москву 9 мая и примет участие в параде победе.

Путин и Си

"Хочу попросить вас передать дружеский привет председателю КНР, моему хорошему другу господину Си Цзиньпину. Мы ждем его в России по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, во Второй Мировой. Мы вместе отметим этот юбилей и победу над нацистской Германией, и победу над милитаристской Японией", — сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.

Как заявил Путин, Россия обязательно подготовит по этому поводу "хорошую и насыщенную" программу. При этом он добавил, что Си Цзиньпин станет главным гостем на торжестве.

В то же время кремлевский диктатор добавил, что в ходе визита планирует обсудить с Си состояние двусторонних отношений и взаимодействие на международных площадках, в том числе ООН, ШОС и БРИКС.

В свою очередь Ван И подчеркнул, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию и президента РФ Владимира Путина в Китай придаст новый импульс развитию двусторонних отношений. При этом китайский дипломат подчеркнул, что подготовка предстоящего визита Си Цзиньпина в РФ "идёт вполне успешно".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США идут на уступки Путину так как хотят оторвать Россию от Китая, так как считают КНР главной угрозой для себя. Кремлевский диктатор это прекрасно понимает и вьет из Трампа веревки в надежде, что тот воспользуется его услугами переговорщика с Китаем. При этом в Москву прибыл министр иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить сотрудничество с РФ в глобальном мире и на разных площадках.



