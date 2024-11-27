Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с двухдневным государственным визитом, где его в аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев. Событие не осталось без внимания пользователей сети, которые заметили странные особенности в походке и движениях обоих лидеров.

Встреча Путина и Токаева в Казахстане (фото из открытых источников)

По сообщениям российских СМИ, встреча была официальной, но пользователи социальных сетей обсуждали, что президенты выглядели необычно. Одни предполагали, что движения Токаева напоминают поведение президента США Джо Байдена, другие высказывали версии о возможных протезах в его руках или даже предполагали нетрезвое состояние обоих политиков.

Странная походка Путина также вызвала много комментариев. Пользователи спрашивали, может ли это быть паралич, а некоторые вспоминали его прошлое в КГБ, связывая это с профессиональными привычками. Один из комментаторов объяснил, что неподвижность правой руки может быть следствием подготовки, которую проходили сотрудники Комитета государственной безопасности. Они тренировались держать руку ближе к кобуре для быстрого доступа к оружию.

Западные СМИ ранее также анализировали поведение Путина. Эксперт Ивана Стаднер из Foundation for Defense of Democracies отметила, что неподвижность правой руки может быть связана с тренировками в КГБ. Аналогичное мнение высказал журналист TRT Али Мустафа, который подчеркнул, что агенты КГБ специально учились держать руку в такой позиции для быстрого извлечения табельного оружия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путина в Казахстане ожидал " украинский сюрприз" . , как флаги появились на здании "Астана Опера", расположенном неподалеку от президентского дворцу.



