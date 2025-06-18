После многих лет Путин игнорировал встречи с западной прессой, которая задавала ему совсем неудобные вопросы. Теперь глава Кремля собирается встретиться с журналистами ведущих мировых изданий во время форума в Петербурге. Потому что до этого он общался только со своими пропагандистами. Такое заявление сделал его спикер Дмитрий Песков.

Владимир Путин (фото с открытыми джерелами)

"Представители информагентств из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным на ПМЭФ", — заявил Песков.

Также Песков рассказал известному российскому пропагандисту Павлу Зарубину, что крупнейшие западные агентства примут участие во встрече Путина с руководством мировых СМИ. А также ответил, зачем Путину такое общение.

"РФ приглашает информагентства Запада, чтобы доводить до западной аудитории точку зрения Москвы", — сказал Песков.

Следовательно, можно предположить, что Путин собирается транслировать свою циничную ложь на весь мир.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп высмеял Путина . Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагал ему посредничать в переговорах на Ближнем Востоке. В ответ Трамп якобы призвал сначала закончить войну в Украине.

Дональд Трамп во время разговора с журналистами вблизи Белого дома рассказал о новых деталях переговоров с Владимиром Путиным. По словам президента США, российский диктатор хотел посредничать в конфликте между Ираном и Израилем. Однако получил отказ от Трампа.

Отметим, что, несмотря на заявления Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным, в последний раз лидеры США и РФ говорили по телефону 14 июня. Тогда Путин позвонил по телефону Трампу и поздравил его с днем рождения. Президент США рассказывал, что глава Кремля "открыт" к посредничеству.

