Путин ищет "стратегию победы": под российским генералом зашаталось кресло

Российский вождь Владимир Путин осуществляет чистки в оборонном Министерстве, потому что ищет возможности для своей стратегии победы в войне в Украине. Хозяин Кремля реализует план, о котором говорил руководитель ПИК Вагнер Евгений Пригожин.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В публикации CNN пишут, что чистки в российском МО – это не противостояние с коррупцией, а попытки оптимизировать деятельность этого военного ведомства.

"Над этим потрясением нависает призрак Евгения Пригожина. Перед смертью он выражал ненависть к Шойгу и русскому генералу Валерию Герасимову с помощью ненормативной лексики, обвиняя их и министерство в коррупции и некомпетентности... Путин, вероятно, ожидал своего переизбрания прежде чем приступить к министерству обороны", — утверждают в публикации.

Еще сообщают, что судьба начальника Генерального штаба Валерия Герасимова именно его Пригожин критиковал, как и Сергея Шойгу, под вопросом. Генерала могут послать в отставку, однако найти новую должность быстро, как и для Шойгу, вряд ли удастся.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главный козырь Путина теряет свою силу . На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин предостерег страны НАТО от разрешения Украине использовать западные боеприпасы для нанесения ударов по России. Глава Кремля предупредил о "серьезных последствиях" и заявил, что союзники Украины должны осознавать "маленькую территорию" и "плотное население" многих европейских стран, намекая на применение ядерного оружия.

Отмечается, что Москва также недавно предприняла действия, чтобы подчеркнуть свои угрозы: российские войска проводили ядерные учения недалеко от границы с Украиной. При этом журналисты обращают внимание, что эти шаги не помешали нескольким странам НАТО, включая США, сделать последний шаг по лестнице эскалации и одобрить использование своего оружия внутри российских границ.

