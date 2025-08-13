logo

Главная Новости Мир Россия Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО)

ПВО здесь только в 5 раз меньше, чем в Москве с около 60 позициями

13 августа 2025, 19:35
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Резиденция президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области находится под усиленной защитой. Вокруг объекта развернуто 12 позиций противовоздушной обороны, преимущественно зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1", установленными на специальных башнях.

Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщила российская служба Радио Свобода, еще год назад здесь было только две такие установки.

Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО) - фото 2

По данным СМИ, увеличение количества ПВО было зафиксировано после анализа новых спутниковых снимков сервисов "Яндекс" и "Яндекс.Зеркала". Впервые "Панцирь" возле валдайской резиденции заметили в январе 2023 года, когда местные жители прислали фото изданию "Агентство.Новости". К июлю 2024 года их насчитывалось два, а сейчас количество выросло в шесть раз.

Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО) - фото 3

Журналисты отмечают, что Путин часто находится на Валдае вместе с сыновьями и Алиной Кабаевой, для которой, по информации другого издания, рядом построили отдельный дом и проложили специальную железнодорожную ветвь. Несмотря на удаленность и небольшое количество жителей, плотность ПВО в этом районе лишь в пять раз меньше, чем в Москве, где расположено около 60 таких позиций.

Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО) - фото 4
Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО) - фото 5

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что накануне встречи Трампа и Путина на Аляске ожидают большую стихийную беду. Городские власти Джуно, столицы штата Аляска, почти накануне запланированной встречи президентов США и России, призвали жителей пригорода, расположенного вблизи ледника Менденхолл, покинуть свои дома. Об этом сообщает Alaska Beacon.

Как отмечается, во время сильного наводнения в прошлом году в долине было повреждено более 290 домов. Для предотвращения подобных инцидентов местные власти построили временные барьеры, однако они еще не проходили испытания в условиях реальной чрезвычайной ситуации. Руководитель программ экстренной помощи Райан О'Шонесси пояснил, что чиновники в целом доверяют установленным сооружениям, однако не готовы проверять их эффективность ценой человеческих жизней, поэтому советуют покинуть опасную зону.



Источник: https://t.me/radiosvoboda/84758?single
