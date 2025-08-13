Путин испугался не на шутку: как он превратил свою резиденцию в крепость (ФОТО)

Резиденция президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области находится под усиленной защитой. Вокруг объекта развернуто 12 позиций противовоздушной обороны, преимущественно зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-С1", установленными на специальных башнях.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как сообщила российская служба Радио Свобода, еще год назад здесь было только две такие установки.

По данным СМИ, увеличение количества ПВО было зафиксировано после анализа новых спутниковых снимков сервисов "Яндекс" и "Яндекс.Зеркала". Впервые "Панцирь" возле валдайской резиденции заметили в январе 2023 года, когда местные жители прислали фото изданию "Агентство.Новости". К июлю 2024 года их насчитывалось два, а сейчас количество выросло в шесть раз.

Журналисты отмечают, что Путин часто находится на Валдае вместе с сыновьями и Алиной Кабаевой, для которой, по информации другого издания, рядом построили отдельный дом и проложили специальную железнодорожную ветвь. Несмотря на удаленность и небольшое количество жителей, плотность ПВО в этом районе лишь в пять раз меньше, чем в Москве, где расположено около 60 таких позиций.

