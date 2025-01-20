Путин испугался: стало известно, какие первые решения примет Трамп, чтобы остановить войну

Россия точно оказалась в изоляции, а кремлевский диктатор Владимир Путин отдает себе отчет, что США могут положить конец агрессии против Украины, об этом в эфире "Эспрессо" заявил нардеп Валентин Наливайченко.

Владимир Путин

По его словам, новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда имеют сильные позиции как в политической, так и в экономической сферах. Вместе с тем, уверен политик, телефонный разговор Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином четко показал, что новый глава Белого дома способен быстро и эффективно решать вопросы с ведущими странами мира.

"Это значит, что Путин больше не сможет запугивать и требовать. На этой неделе мировое сообщество потребует от Путина прекратить агрессию и поддерживать Украину. Пример Израиля и ХАМАСа показывает, что позиция США может привести к скорым переменам. Трамп потребовал остановить войну и достичь договоренности, и это произошло. Такие быстрые изменения ожидают и русский. агрессию. Ничего хорошего для Путина это не принесет", — отметил Наливайченко.

Кроме того, политик подчеркнул, что Трамп настроен сделать все возможное для завершения войны и противодействия российской агрессии. Ожидается, что среди первых шагов новой администрации США будут жесткие санкции, в частности, в энергетическом секторе.

Как отметил Наливайсенко, назначение ключевых лиц в команду Трампа – государственного секретаря, министра обороны, советника по национальной безопасности – свидетельствуют о серьезном намерении усилить давление на Россию. Все эти люди, говорит эксперт, опытные и решительные политики, поддерживающие жесткий курс в международной политике.

"Инаугурация Трампа состоится уже в понедельник. В ближайшие дни мы увидим, насколько решительными будут действия новой администрации США. Путин с испугом в последние дни пытался договориться с президентом Ирана о подписании соглашения о всеобъемлющем партнерстве. Это свидетельствует о том, что Россия, из-за своей агрессии, осталась изолированной, и Путин чувствует, что приход Трампа положит конец российской агрессии против Украины. Ультимативность Путина – это часть российской пропаганды для внутреннего потребления", — подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего ожидать Украине от президентства Трампа.



