Путин испугался: стало известно, какие первые решения примет Трамп, чтобы остановить войну

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Ткачик Олеся
Россия точно оказалась в изоляции, а кремлевский диктатор Владимир Путин отдает себе отчет, что США могут положить конец агрессии против Украины, об этом в эфире "Эспрессо" заявил нардеп Валентин Наливайченко.
Владимир Путин
По его словам, новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда имеют сильные позиции как в политической, так и в экономической сферах. Вместе с тем, уверен политик, телефонный разговор Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином четко показал, что новый глава Белого дома способен быстро и эффективно решать вопросы с ведущими странами мира.
Кроме того, политик подчеркнул, что Трамп настроен сделать все возможное для завершения войны и противодействия российской агрессии. Ожидается, что среди первых шагов новой администрации США будут жесткие санкции, в частности, в энергетическом секторе.
Как отметил Наливайсенко, назначение ключевых лиц в команду Трампа – государственного секретаря, министра обороны, советника по национальной безопасности – свидетельствуют о серьезном намерении усилить давление на Россию. Все эти люди, говорит эксперт, опытные и решительные политики, поддерживающие жесткий курс в международной политике.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , чего ожидать Украине от президентства Трампа.
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