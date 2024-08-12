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Путин истерически потребовал организовать контрнаступление: где ожидает на новый удар

Путин ожидает, что ВСУ будут наступать и дальше, поэтому он потребовал «выдавить» противника из территории РФ

сегодня, 15:17 comments1026
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Ткачик Олеся

Минобороны РФ должно выдавить противника с российских территорий и обеспечить надежное прикрытие государственной границы, заявил кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе оперативного совещания в режиме видеоконференции.

Путин истерически потребовал организовать контрнаступление: где ожидает на новый удар

Владимир Путин

Он подчеркнул, что оценка обстрелам в российских регионах будет обязательно дана.

"Это будет сделано. Но главное сейчас — решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации", — сказал президент.

Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечивать режим контртеррористической операции в Курской области, эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ. При этом Путин утверждает, что целью нападения ВСУ на Курскую область является попытка остановить наступление российских военных на Донбассе.

"Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно, остановить наступление наших войск по полному освобождению территорий "Луганской, Донецкой народных республик", территории "Новороссии", — сказал он.

При этом Путин заметил, что "темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза", и якобы российские оккупационные войска даже продвигаются вперед.

"Очевидным является то, что противник будет пытаться и дальше дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране", — сказал Путин.

Кремлевский диктатор даже заявил, что РФ даст "достойный ответ" противнику, а все цели, стоящие перед Россией, в любом случае будут достигнуты.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, как ВСУ удалось быстро продвинуться в Курской области.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/976187
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