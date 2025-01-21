Путин изменил свое мнение по поводу Трампа

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США российский диктатор Владимир Путин заявил, что не собирается его приветствовать. Однако риторика главы Кремля изменилась и Путин перед инаугурацией поздравил Трампа с президентством.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ноябре, когда стало известно, что Трамп будет новым президентом США, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять его с победой. Песков объяснил это тем, что "речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства".

Однако 20 января, в день инаугурации, Путин поздравил Трампа и заявил, что в Кремле ожидают контактов с Вашингтоном, в частности, о войне в Украине.

"Мы видим заявления новоизбранного президента США и членов его команды о желании возобновить прямые контакты с Россией, прерванные, не по нашей вине, идущей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третью мировую войну. Безусловно, мы приветствуем такое настроение и приветствуем избранного президента США со вступлением в должность", — сказал Путин.

Также Путин добавил, что Россия готова к диалогу с командой Трампа.

После инаугурации Дональд Трамп заявил, что постарается как можно быстрее встретиться с Владимиром Путиным и обсудить с ним войну в Украине. По словам Трампа, российский диктатор должен заключить соглашение, ведь война против Украины разрушает Россию и поэтому Москва будет иметь большие проблемы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться до 1 февраля.