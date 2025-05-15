Путин изучил опыт Порошенко и не повторил его ошибку: о чем идет речь

Кремлевский диктатор Владимир Путин на старте переговоров в Стамбуле не повторил ошибку Петра Порошенко образца 2019 года и не воспринял идею о "стадионе", отметил политолог Виктор Шлинчак. При этом он добавил, что диктатор в шоу-бизнесе точно проиграл бы.

Владимир Путин

При этом он подчеркнул, что статус российской делегации существенно снижен – это, чтобы показать свое отношение к предмету переговоров.

"Тот, кто надеялся на положительное развитие ситуации и завершение острой фазы войны, – романтики. Потому что не для этого Путин накапливал войска для летней кампании, — отметил Шлинчак.

Эксперт подчеркнул, что для Украины главный вопрос – будут ли европейцы действительно реагировать санкциями, или снова решат, что водить козу – менее затратно, чем помогать Украине.

"Как среагирует Трамп? Похоже, что "тихо уйдет в лес" и выжидает новое окно возможностей. Пока что его заинтересованность в разрешении конфликта лежит исключительно в области пиар-технологий", — добавил политолог.

В этой ситуации Украине нужно слушать тех, кто делает правильные расписания и готовиться к тяжелым месяцам на фронте впереди. Также добавил он, важно помогать армии, стабилизировать тыл, донатить – и вообще понимать, что враг считает: время играет на него.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин отправил на переговоры в Стамбул делегацию ноунеймов. Главным переговорщиком стал не Лавров, а Мединский. Отмечается, что он якобы умеет не вступать в конфликт и концентрироваться на позитиве. Впрочем, Путин приставил к нему своего "ястреба", чтобы он случайно не пообещал ничего лишнего украинской делегации.



