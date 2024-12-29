Путин извинился, но не признал ущерб: авиакатастрофа AZAL и загадочные заявления Кремля

Путин извинился перед Азербайджаном за трагедию с самолетом "Азербайджанских авиалиний", произошедшую 25 декабря, но отказался прямо признать, что российские ПВО могли сбить борт. Телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не принес ясности относительно деталей инцидента, хотя Россия заявила о попытках посадки самолета в "условиях активных атак украинских БПЛА". О разговоре президентов сообщила пресс-служба Путина.

Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы извиниться за произошедшую 25 декабря авиакатастрофу. В ходе разговора он признал, что трагедия произошла в воздушном пространстве России, однако не сделал никаких утверждений о причинах падения самолета. По словам Путина, авиалайнер, принадлежавший "Азербайджанским авиалиниям", несколько раз пытался приземлиться в аэропорту Грозного, но ему было отказано в посадке из-за работы ПВО, которое отражало атаки украинских беспилотников.

Официальная позиция Кремля сводится к тому, что в это время на Северном Кавказе действовали российские средства ПВО, направленные на защиту региона от атак беспилотников.

Издание Euronews сообщило, что самолет был сбит российским ПВО. После инцидента пилоты направили запрос на аварийную посадку, однако россияне запретили сажать самолет и направили его через каспийское море в Казахстан. Предварительно считается, что самолет имел поврежденные приборы GPS, которые могли повлиять на падение воздушного судна. Эту информацию также подтверждают в Азербайджане и требуют извинений от РФ за сбивание самолета.

Глава ГУР Кирилл Буданов также указывает, что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о пассажире, выжившем на борту самолета Azerbaijan Airlines. Он рассказал, что на самом деле произошло перед аварией.