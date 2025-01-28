Путин извинялся задолго: в Кремле хотят извинений от Алиева

С момента авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines прошло чуть больше месяца. Этот инцидент создал множество проблем в отношениях между Москвой и Баку. Кроме того, что Азербайджан сократил полеты в Россию, уже известно, что Uzbekistan Airways начали летать в Европу в обход России и Беларуси, предпочитая воздушное пространство Азербайджана и Турции. Сам Алиев добился прощения у Путина, а теперь в Давосе заявил, что готов заменить российский газ в Европе. Теперь обиделся Путин, пишут российской паблики со ссылкой на источники в Кремле

Президент Азербайджана (фото из открытых источников)

Иностранные компании пересматривают свои протоколы и готовы летать в обход России даже в ущерб своим заработкам. Все это выставляет РФ в плохом свете и оказывает негативное влияние на экономические процессы.

Также не менее важны процессы происходят на политическом поле. Алиев требовал от России извинений (и добился своего), подводя Кремль избавиться от Рамзана Кадырова. Последний сидит на своем месте и больше не пытался связываться с семьей Алиева.

"Президент Азербайджана при этом в Давосе демонстративно встретился с Владимиром Зеленским. Азербайджан якобы готов заменить российский газ и начать поставки в Венгрию, Австрию, Словакию и другие страны Евросоюза, если это потребуется. То есть, Алиев выдавливает нас с европейского рынка",- говорится в сообщении.

Поэтому в Кремле хотят, чтобы Алиев принес извинения.

"Самолёт сбили мы, президент извинился. Что еще нужно? Алиев слишком много о себе возомнил. Это точно последствия плотного общения с Эрдоганом", – пишут паблики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алиев продолжает давить на Кремль из-за катастрофы в Казахстане . Алиев продолжает давить на Кремль из-за катастрофы Azerbaijan Airlines. У Путина заявления выли, что Баку требует убрать Кадырова. Об этом пишут российские паблики.

Ильхам Алиев публично заявил, что вина за гибель граждан Азербайджана в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане лежит на "представителях РФ". Жертвами крушения стали 38 человек, 29 человек чудом выжили. В своем заявлении Алиев подчеркнул, что Грозный своевременно не закрыл воздушное пространство, что и привело к трагедии. Эти слова наши источники прямо назвали актом давления на АП с целью привлечения к ответственности Рамзана Кадырова. Сам Кадыров себя виновным не считает.

