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Путин к такому точно не готовился: наиболее прибыльная отрасль России "идет ко дну"

Ситуация в российской экономике значительно ухудшается: подробности

сегодня, 20:47
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Кречмаровская Наталия

Война против Украины наносит все более ощутимые удары по экономике России. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что из-за войны и санкции нефтегазовые гиганты РФ фиксируют рекордные убытки.

Путин к такому точно не готовился: наиболее прибыльная отрасль России "идет ко дну"

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Отмечают, пока Кремль уверяет, что российская экономика устойчива, в санкции Европейского Союза якобы бесперспективны, нефтегазовые гиганты России сталкиваются с нарастающими проблемами.

Также аналитики приводят цифры, очерчивающие реальное положение вещей в России. Так, в I квартале 2025 года одна из крупнейших нефтегазовых компаний РФ "Сургутнефтегаз" зафиксировала рекордный убыток в 439,7 млрд рублей (примерно 5,5 млрд долл.). Падение доходов заставило руководство компании прибегнуть к жесточайшей экономии — уволили почти три тысячи сотрудников.

"Добыча и продажа нефти — ключевой элемент наполнения российского бюджета. Однако санкции и кризисные явления в российской экономике наносят этой области серьезные проблемы и приводят к ощутимому падению доходов бюджета, что затрудняет для кремля финансирование войны в Украине", — пояснили аналитики Центра.

В ЦПД отметили, что нежелание РФ завершать войну оказывает разрушительное влияние даже на самые прибыльные отрасли российской экономики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что у России все больше проблем из-за войны, развязанной против Украины. Официальная российская статистика уже не может скрыть экономические проблемы. Как объяснили в Центре противодействия дезинформации, ярким признаком проблем является увеличение задолженности по выплате заработной платы.

Так, к концу апреля объем задолженности по выплате заработных плат в России достиг максимального уровня с 2021 года и составил 1,482 млрд рублей, или 18,8 млн долл.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14529
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