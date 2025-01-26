Путин, как собачонка, заискивает перед Трампом и старается ему понравится: о чем речь

Оппозиционный российский журналист Иван Яковина говорит, что его очень удивило заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что, если бы у Дональда Трампа "не украли победу" в 2020 году, то, возможно, в Украине не было бы той ситуации, что сейчас.

Владимир Путин

"Заявление о том, что победу Трампа "украли" – это самый надежный пароль-пропуск в мир самых яростных, по-настоящему "отбитых" сторонников президента США. На самом деле, даже его собственный вице-президент Д Дж. Вэнс публично стеснялся говорить, что Байден находится на посту незаконно, что его победа была "нарисована". А Путин вот сказал – публично и открыто. Не потому, что он реально верит в то, что Байден намухлевал себе победный результат, а потому, что это было необходимо, чтобы начальник был доволен и не наказал его", — отмечает Яковина.

По его словам, такое заявление является просто поразительным. Журналист говорит, что Путин вырвался на самый верх, стал президентом огромной страны. При этом, добавляет Яковина, устроился во власти, перегрыз всех тех, кто считал себя умнее него, пересажал мятежных олигархов, оскопил суды и парламент, перебил оппозицию, начал несколько войн, стал абсолютным, никем и ничем не ограниченным властителем.

"Однако, как только возникла необходимость, это "великий геостратег" невероятно умело, с заглотом, лизнул Трампа, достав до самых нежных закоулков его филейной части. Несмотря на четверть века на вершине вершин власти, Путин мастерски показал навык, обычно присущий некрупным чиновникам, суетливо обхаживающим высокое начальство. Тряхнул, можно сказать, стариной. И не подкачал! Как говорится, ручки-то помнят!" — заявил Яковина.

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