Путин копает под Зеленского: с кем хочет подписать мир и прибрать всю Украину к рукам

Кремлевский диктатор Владимир Путин открыто заявил, что мирные переговоры для него не имеют никакого значения. Демонстрируя притворную готовность к ним, диктатор преследует сразу две стратегические цели, отметил в эфире 24 канала социолог Игорь Эйдман.

Зеленский и Путин

Во-первых, говорит эксперт, Путин пытается создать иллюзию мирного процесса, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа и убедить его в том, что Россия готова к диалогу. Во-вторых, добавляет Эйдман, Кремль стремится разжечь внутреннюю напряженность в Украине, подстрекая граждан против президента Владимира Зеленского.

По его словам, с одной стороны Путин заявляет о готовности к переговорам и даже может прислать для этого делегацию. Однако в ее составе будут не чиновники, а обычные статисты, не имеющие реальных полномочий, убежден социолог.

С другой стороны, добавляет эксперт, диктатор прямо говорит, что не намерен подписывать никакие соглашения с Владимиром Зеленским. А поскольку другого президента в Украине нет, значит Кремль вообще не заинтересован в настоящем мирном договоре.

"Он готов к имитации переговоров с участием каких-либо статистов, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанию мирного соглашения", – убежден Эйдман.

По его мнению, Кремль рассчитывает использовать этот сценарий для давления на США. Москва хочет, чтобы Трамп прекратил поддержку Украины, убедившись, что Россия якобы ведет конструктивный диалог.

Кроме того, Путин стремится расколоть украинское общество, спровоцировав дискуссии о необходимости переговоров. Часть граждан может настаивать на том, что с террористами нельзя договариваться, в то время как другие будут готовы к компромиссам, даже цене уступок.

"Путин "копает" под Зеленского. Он действительно не хочет вести с ним переговоры и подписывать какие-либо соглашения. Он хочет это делать с условным Януковичем, чтобы лишить Украину сопротивления и разбить украинскую армию, а затем взять "тепленькими". Поставить своего ставленника, который решится подписать капитуляцию", – говорит Эйдман.

Однако, по словам социолога, даже несмотря на агрессивную тактику Кремля, этот план обречен на провал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что у Путина есть план Б по Украине.



