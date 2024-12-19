Путин лично отверг идею Трампа по урегулированию войны в Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин на прямой линии прокомментировал возможность прекращения боевых действий в Украине, если Соединенные Штаты убедит Киев.
Путин и Трамп
По его словам, российские войска якобы продолжают уничтожать технику Вооруженных сил Украины, чтобы не разрешить военным закрепиться на своих позициях.
Он также подчеркнул, что прекращение боевых действий может дать ВСУ возможность укрепить свои позиции и получить новые боеприпасы и технику.
Среди прочего Путин вспомнил о мобилизации в Украине, утверждая, что людей якобы "хватают с улиц".
При этом известно, что новоизбранный президент Дональд Трамп призвал Украину остановить боевые действия на фронте и перестать стрелять. Кроме того, известно, что новоизбранный президент Соединенных Штатов поддерживает идею заморозки войны в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пресс-конференция кремлевского диктатора Владимира Путина показала, что нарративы о Киеве за три дня и один народ уже в прошлом, отметил политолог Вадим Денисенко. Теперь, говорит он, для того чтобы стать третьим полюсом мира и иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве, Путин считает, что нужно сделать две вещи: захватить часть Украины и перепугать мир групповым ударом "Орешника" и новыми разработками ракет средней дальности.
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