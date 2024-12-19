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Путин лично отверг идею Трампа по урегулированию войны в Украине

Путин прокомментировал идею с прекращением боевых действий на фронте в Украине

сегодня, 15:59
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин на прямой линии прокомментировал возможность прекращения боевых действий в Украине, если Соединенные Штаты убедит Киев.

Путин лично отверг идею Трампа по урегулированию войны в Украине

Путин и Трамп

По его словам, российские войска якобы продолжают уничтожать технику Вооруженных сил Украины, чтобы не разрешить военным закрепиться на своих позициях.

"Нам нужно не перемирие, а долговременный, крепкий мир, обеспеченный гарантиями для России и ее граждан", – заявил Путин.

Он также подчеркнул, что прекращение боевых действий может дать ВСУ возможность укрепить свои позиции и получить новые боеприпасы и технику.

Среди прочего Путин вспомнил о мобилизации в Украине, утверждая, что людей якобы "хватают с улиц".

"Их ловят, как бродячих собак. Но собак, по крайней мере, увозят в приюты, пытаются найти им семьи. А здесь людей просто бросают под пули", – подытожил он.

При этом известно, что новоизбранный президент Дональд Трамп призвал Украину остановить боевые действия на фронте и перестать стрелять. Кроме того, известно, что новоизбранный президент Соединенных Штатов поддерживает идею заморозки войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что пресс-конференция кремлевского диктатора Владимира Путина показала, что нарративы о Киеве за три дня и один народ уже в прошлом, отметил политолог Вадим Денисенко. Теперь, говорит он, для того чтобы стать третьим полюсом мира и иметь неограниченные полицейские функции на постсоветском пространстве, Путин считает, что нужно сделать две вещи: захватить часть Украины и перепугать мир групповым ударом "Орешника" и новыми разработками ракет средней дальности.




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Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2024/12/19/24666866.shtml?updated
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