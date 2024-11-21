Путин лично ответил, чем Россия ударила по Украине

Российская Федерация нанесла удар по территории Украины, использовав баллистическую ракету "Орешник", что, по словам Кремля, было испытанием нового оружия.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.

Диктатор сообщил, что Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины, объясняя это ответом на удары, нанесенные американским и британским оружием по российской территории.

"В боевых условиях было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности. В этом случае с безъядерным снаряжением ракеты", – заявил Путин.

Также он отметил, что это был ответ на разрешение западных партнеров Украины наносить удары по территории России. Добавляя традиционные для него заявления, Путин заявил, что в мире вроде бы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, что россияне хотели уничтожить в Днепре ракету "Рубеж". Опасения США относительно действий России в третий раз подтвердились. Сначала это касалось предупреждения о вторжении РФ в Украину, впоследствии о теракте в Крокус Холли, а теперь о ракетном ударе по Украине, отметил в эфире Радио НВ военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, локационно пострадал город Днепр, ведь ему досталась львиная часть всех ракет.

Эксперт предположил, что целью атаки было предприятие, производящее ракеты для ВСУ. По словам Ступака, россияне уже неоднократно пытались уничтожить этот объект, применяя крылатые ракеты, баллистические "Кинжалы" и "Цирконы". Однако из-за укрепления предприятия, защищающего его от подобных ударов, эти попытки были безрезультатными.