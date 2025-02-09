Россия способна вести войну против Украины только благодаря помощи Китая, компенсирующего Кремлю потери от международных санкций. Следовательно, лидер КНР Си Цзиньпин имеет возможность остановить конфликт буквально одним телефонным звонком, заявил в эфире 24 канала политолог Артур Харитонов. По его убеждению, Китай фактически поглотил Россию и превращает ее в часть своей сферы влияния.

Владимир Путин

По словам эксперта, Пекин играет критическую роль в российско-украинской войне, поскольку он поддерживает экономику, финансовую систему и оборонный сектор РФ.

"Только прекратятся китайские поставки, Россия не сможет вести войну", — убежден политолог.

По его мнению, Москва заинтересована не только в войне в Европе. Кремль имеет геополитические амбиции, которые распространяются на Южную Корею, Японию и Тайвань, что может привести к ее участию в возможном конфликте Китая с другими государствами.

Впрочем, несмотря на тотальную зависимость России, Харитонов сомневается, что Пекин разорвет отношения с Кремлем. Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют общие идеологические взгляды и стремление к глобальному преобладанию.

"Си болеет теми же болезнями, что и Путин, только в значительно более широких форматах", — добавил Харитонов.

Эксперт напомнил, что китайский лидер неоднократно заявлял о намерении восстановить "историческую справедливость", включая возвращение территорий, когда-то находившихся в составе Варшавского договора. Его стратегия основана на концепции китайской гегемонии, которая ставит под угрозу стабильность во всем мире.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин говорит о том, что он якобы готов к переговорам и прекращению войны, впрочем, он просто хочет обмануть Дональда Трампа.



