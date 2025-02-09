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Путин может остановить войну в Украине уже завтра: что для этого нужно

Есть только одна страна, которая может заставить Путина прекратить войну, и это не Соединенные Штаты

сегодня, 06:51 comments1238
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Ткачик Олеся

Россия способна вести войну против Украины только благодаря помощи Китая, компенсирующего Кремлю потери от международных санкций. Следовательно, лидер КНР Си Цзиньпин имеет возможность остановить конфликт буквально одним телефонным звонком, заявил в эфире 24 канала политолог Артур Харитонов. По его убеждению, Китай фактически поглотил Россию и превращает ее в часть своей сферы влияния.

Путин может остановить войну в Украине уже завтра: что для этого нужно

Владимир Путин

По словам эксперта, Пекин играет критическую роль в российско-украинской войне, поскольку он поддерживает экономику, финансовую систему и оборонный сектор РФ.

"Только прекратятся китайские поставки, Россия не сможет вести войну", — убежден политолог.

По его мнению, Москва заинтересована не только в войне в Европе. Кремль имеет геополитические амбиции, которые распространяются на Южную Корею, Японию и Тайвань, что может привести к ее участию в возможном конфликте Китая с другими государствами.

Впрочем, несмотря на тотальную зависимость России, Харитонов сомневается, что Пекин разорвет отношения с Кремлем. Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют общие идеологические взгляды и стремление к глобальному преобладанию.

"Си болеет теми же болезнями, что и Путин, только в значительно более широких форматах", — добавил Харитонов.

Эксперт напомнил, что китайский лидер неоднократно заявлял о намерении восстановить "историческую справедливость", включая возвращение территорий, когда-то находившихся в составе Варшавского договора. Его стратегия основана на концепции китайской гегемонии, которая ставит под угрозу стабильность во всем мире.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин говорит о том, что он якобы готов к переговорам и прекращению войны, впрочем, он просто хочет обмануть Дональда Трампа.




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