Путин может остаться без баллистических ракет: на Западе указали интересную причину

Военное противостояние между Израилем и Ираном может значительно сократить поставки баллистических ракет, которые Исламская Республика обещала передать России. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО, западные аналитики считают, что Тегеран теперь, вероятно, будет сосредоточен на укреплении собственного арсенала, а не на экспорте оружия за границу.

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По словам собеседника издания, недавнее обострение между Ираном и Израилем, несомненно, повлияет на дальнейшие поставки оружия в Россию, в частности баллистические ракеты. В случае уменьшения или прекращения поставок Кремлю придется либо наращивать собственное производство, либо еще больше полагаться на помощь со стороны Северной Кореи.

Также источник отметил, что техническая помощь Ирана в производстве российских ударных дронов — в частности, аналогов "Шахедов" — может снизиться. В то же время, Москва уже частично локализовала изготовление этих беспилотников, что смягчает потенциальные последствия уменьшения поддержки со стороны Тегерана.

Еще в начале 2025 года стало известно, что Иран и Россия заключили соглашение о поставках баллистических ракет для нужд войны РФ против Украины. Также стороны подписали оборонный меморандум, предусматривающий совместное развитие военных технологий и обмен ресурсами.

НАТО опасается, что Москва может использовать нынешнюю ситуацию с Израилем в своих целях. В частности, речь идет о возможном продвижении систем С-400, которые РФ может предложить в качестве альтернативы уничтоженным израильскими ударами иранским системам ПВО. Кроме того, не исключено, что российские специалисты будут направлены в Иран для анализа данных, собранных в ходе полетов израильских истребителей F-35 над территорией страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что обострение конфликта между Израилем и Ираном создает серьезные трудности для Владимира Путина и его амбиций в регионе. По мнению политического и экономического аналитика Тараса Загороднего, влияние Москвы на Ближнем Востоке существенно ослабевает и Россию фактически исключают из процессов в этом стратегически важном регионе.