logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин может остаться без баллистических ракет: на Западе указали интересную причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может остаться без баллистических ракет: на Западе указали интересную причину

Конфликт с Израилем может вынудить Иран ограничить или прекратить поддержку российских войск вооружением

25 июня 2025, 16:45 comments1323
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Военное противостояние между Израилем и Ираном может значительно сократить поставки баллистических ракет, которые Исламская Республика обещала передать России. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в НАТО, западные аналитики считают, что Тегеран теперь, вероятно, будет сосредоточен на укреплении собственного арсенала, а не на экспорте оружия за границу.

Путин может остаться без баллистических ракет: на Западе указали интересную причину

Фото: из открытых источников

По словам собеседника издания, недавнее обострение между Ираном и Израилем, несомненно, повлияет на дальнейшие поставки оружия в Россию, в частности баллистические ракеты. В случае уменьшения или прекращения поставок Кремлю придется либо наращивать собственное производство, либо еще больше полагаться на помощь со стороны Северной Кореи.

Также источник отметил, что техническая помощь Ирана в производстве российских ударных дронов — в частности, аналогов "Шахедов" — может снизиться. В то же время, Москва уже частично локализовала изготовление этих беспилотников, что смягчает потенциальные последствия уменьшения поддержки со стороны Тегерана.

Еще в начале 2025 года стало известно, что Иран и Россия заключили соглашение о поставках баллистических ракет для нужд войны РФ против Украины. Также стороны подписали оборонный меморандум, предусматривающий совместное развитие военных технологий и обмен ресурсами.

НАТО опасается, что Москва может использовать нынешнюю ситуацию с Израилем в своих целях. В частности, речь идет о возможном продвижении систем С-400, которые РФ может предложить в качестве альтернативы уничтоженным израильскими ударами иранским системам ПВО. Кроме того, не исключено, что российские специалисты будут направлены в Иран для анализа данных, собранных в ходе полетов израильских истребителей F-35 над территорией страны.

Портал "Комментарии" уже писал, что обострение конфликта между Израилем и Ираном создает серьезные трудности для Владимира Путина и его амбиций в регионе. По мнению политического и экономического аналитика Тараса Загороднего, влияние Москвы на Ближнем Востоке существенно ослабевает и Россию фактически исключают из процессов в этом стратегически важном регионе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости