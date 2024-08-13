По сообщениям Moscow Times и AFP, Киев может подвергнуться ракетным ударам России. В зоне риска — парламент и другие важные здания. Таким образом российский диктатор Путин хочет отомстить. Про это пишет BILD

Путин может отомстить Украине, атаковав правительственный квартал в Киеве

Информация от Moscow Times говорит, что министерство обороны Украины готовится к атакам. Один из источников сказал, что Россия хочет показать свою силу после прошлых неудач, например, случая с Курском. По его словам, Россия может запустить сотни ракет по Киеву

"России нужно дать очень жёсткий ответ, что-то гигантское, чтобы показать миру, что она всесильная и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", — сказал украинский информатор в интервью Moscow Times.

Представитель украинских военных признает, что это большая угроза для системы ПВО, но уверен, что атаку можно отразить. Еще один чиновник подтвердил AFP, что Россия готовит удар по местам, где принимают решения, включая правительственные здания.

Когда именно может произойти атака, пока не ясно. Однако напряженность в регионе увеличивается. Украинские власти следят за обстановкой и укрепляют защиту. Они просят жителей быть внимательными и следовать инструкциям в случае чрезвычайной ситуации.

Читайте также на портале “Комментарии” — Россия готовится к новым информационным атакам против Украины, обвиняя украинских солдат в преступлениях, которых они не совершали. Это стало известно от Службы безопасности Украины и Центра противодействия дезинформации. Цель таких атак – подорвать доверие к Украине в глазах мира.

