Россия может попытаться достичь масштабной договоренности с Соединенными Штатами до 9 мая — вероятно, из-за символической значимости этой даты для кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, цитируемый The Guardian.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По его словам, ситуация в Украине остается критической, несмотря на спокойное утро в Брюсселе. В этом контексте Певкур призвал союзников как можно скорее передать Украине необходимую военную помощь.

Отвечая на вопрос о возможности подписания соглашения именно 9 мая, эстонский министр отметил:

"Я читаю сигналы… Путин всегда придает большое значение символическим датам".

Он привел пример — 23 февраля в РФ отмечают День защитника отечества, а на следующий день в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В этом же контексте 9 мая, которое в Европейском Союзе является Днем Европы, в России считается днем победы во Второй мировой войне.

"Именно поэтому я предполагаю, что российское руководство может стремиться к достижению какого-либо соглашения, возможно, перемирия или временного прекращения огня, приуроченного к этой дате. Случится ли это действительно — покажет время. Все зависит от позиции Украины и США, которые сейчас ведут переговоры", — добавил Певкур.

Он также отметил, что идею введения миротворцев в Украину следует рассматривать, однако с учетом безопасности стран на восточном фланге НАТО, особенно учитывая большие военные учения, которые Россия запланировала на осень.

Портал "Комментарии" уже писал, что соглашение о прекращении огня, заключенное между США заключили иРоссией, выбивает у Украины сильные козыри, благодаря которым России достаточно дорого стоит затягивание войны. Речь идет о запрете огня в Черном море и запрете на удары по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас.