Путин может развалить НАТО за 24 часа: что для этого сделает

Принцип кремлевского диктатора Владимира Путина "разделяй и властвуй" сработал, ведь Европа развалилась, написал в колонке для Главреда военный эксперт Олег Жданов.

Владимир Путин

По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан вместе с главой правительства Словакии Робертом Фицо стали самыми главными политиками Европы. Вместе с тем, добавляет эксперт, канцлер Германии Олаф Шольц, выбитый из колеи, и, вероятнее всего, его ждут перевыборы, то есть Германия погрузилась в политический кризис.

Кроме того, добавляет Жданова, у президента Франции Эммануэля Макрона внутренние проблемы, из-за чего его активность в Европе существенно снизилась, а еще совсем недавно он претендовал на лидерство, впрочем, сегодня его не слышно и не видно.

"Так что Европу никто особо спрашивать не будет. Путин сделал все, чтобы максимально ослабить Европу", – добавил эксперт.

При этом Жданов добавил, что даже лучший друг Украины президент Польши Анджей Дуда – уже у вновь избранного президента США Дональда Трампа на ранчо во Флориде, и они обсуждают мирный план. Туск и Дуда надеются, что Путин вместо Украины пообещает не возвращать Польшу в социалистический лагерь, считает эксперт.

Поэтому можно считать, что Европа не политический игрок, добавил Жданов.

По его словам, была надежда, что Восточная Европа объединится. По его мнению, Украина могла бы объединиться со странами Балтии, Финляндией, Швецией, Норвегией, Великобританией, Данией, Нидерландами и Бельгией. С этими странами Украине нужно создавать некий политический, а затем и военный союз, добавил он.

"На НАТО особой надежды нет. Путин может развалить НАТО через 24 часа: для этого ему достаточно целенаправленно ударить ракетой по территории любой страны Альянса. И все страны НАТО на 4-й статье своего Устава перегрызут друг другу глотки – на этапе консультаций по реакции на совершенное. Как вы думаете, венгры дадут добро на ответный удар по Российской Федерации?" – заявил Жданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что амбиции Путина не ограничиваются только Украиной.



