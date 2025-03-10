Путин может совершить «жест доброй воли»: о чем речь

Первое, что надо сделать американскому президенту Дональду Трампу — это развести задачи прекращения активных боевых действий и достижения долгосрочных договорённостей, считает российский политтехнолог Аббас Галлямов.

Владимир Путин

"Это разные вещи и их зря свалили в кучу. Сначала надо остановить смертоубийство, а затем спокойно приступать к переговорам", — считает россиянин.

По его мнению, чтобы организовать процесс, Трампу достаточно передать кремлевскому диктатору Владимиру Путину список тех санкций, которые он введёт, и того оружия, которое он пошлёт в Украину, если Россия не остановится.

Эксперт считает, что передать эту информацию надо по дипломатическим каналам и ни в коем случае не выносить все это в публичное пространство, чтобы российскому президенту не было необходимости вставать в позу и демонстрировать всем свою "несгибаемость".

"У Путина не останется выбора кроме как поведать городу и миру о своей "доброй воле", прекратить огонь и начать переговоры. С учётом несовместимости позиций сторон, они могут затянуться надолго и совсем не обязательно, чтобы в это время гибли люди", — заявил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии рассказывал, что 11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в городе Джидда в Саудовской Аравии. В то же время глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что позиция новой администрации Белого дома радует и пока воодушевляет. По его словам, американцы якобы понимают первопричины начала войны в Украине и согласны с тем, что их нужно устранить. Лавров заявил, что об этих причинах Путин отдельно сказал Трампу во время их телефонных переговоров.



