Россию рассматривают как потенциального игрока в соглашении по прекращению конфликта, который бурлит между Израилем и ливанским движением Хезболла, чтобы предотвратить взрыв еще более масштабной войны в регионе, охваченном кризисом уже более года. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на израильское и арабское издание.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Поскольку соглашение о прекращении огня разрабатывается при поддержке советников президента США Амоса Гохштейна и Бретта Макгерка, международные издания, такие как израильская Ynet News и принадлежащая Саудовской Аравии британская Asharq Al - Awsat, в последние дни ссылались на источники, которые утверждали, что Израиль пригласил Россию принять участие в договоренности.

"Мы всегда предпочитаем американцев", — сказал Newsweek Орна Мизрахи, бывший заместитель израильского советника по национальной безопасности, который сейчас работает старшим научным сотрудником Института исследований национальной безопасности. "Но мы понимаем, что из-за нынешних действительно хороших отношений [россиян] с иранцами, возможно, они могут предоставить что-то, что будет способствовать этому для стабильности любой договоренности в будущем.

"Другим моментом является тот факт, что они являются частью пятерки Совбеза ООН, и если мы дойдем до того, что у нас будет какая-то новая резолюция о прекращении огня в Совбезе ООН, мы бы хотели, чтобы россияне утвердить это".

Кроме того, Мизрахи сказал, что последние события произошли в то время, когда Россия "хочет участвовать, они хотят иметь отношение к происходящему в регионе".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Не только Северная Корея: еще три страны могут вступить в войну на стороне Путина

Как сообщил Владимир Зеленский, Северная Корея отправила свои войска в Россию для войны против Украины, что вызвало беспокойство на международной арене. Глава Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер призвал Белый дом рассмотреть возможность прямых военных действий против северокорейских войск, однако бывший чиновник Госдепартамента США Дэвид Тафури считает, что угроза может происходить не только от Северной Кореи, но и от других стран-союзников России, таких как Иран, Сирия и Китай.