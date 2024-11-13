Путин на фоне возможных переговоров с Трампом решил унизить Китай: детали

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Ткачик Олеся
Глава Совбеза России, бывший министр обороны Сергей Шойгу уехал с визитом в Китай. Сейчас, отметил политолог Вадим Денисенко, сложно понять, что он там обсуждал и есть ли какие-то результаты.
Владимир Путин
Впрочем, подчеркнул Денисенко, в последние месяцы Шойгу был в серьезной опале. В частности, буквально неделю назад он в очередной раз не смог в своей родной Тиве продавить назначение своего сенатора, а местный, лояльный ему парламент "бунтовал" против него.
По его мнению, это может выглядеть как унижение Китая, некий сложный жест перед американцами, которым демонстрируют понижение статуса переговорщика.
Впрочем, по его словам, возможно произошла реинкарнация Шойгу, и он снова вернулся в фавор.
Какой из этих вариантов верен, можно будет сказать в ближайшее время, добавил политолог.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США тема прекращения войны вышла на первое место, а все потому, что он обещал завершить ее через 24 часа. При этом в Госдуме страны-агрессора допустили, что Трамп может завершить войну в Украине еще до инаугурации. Правда, там отметили, что для этого Трамп должен согласовать такой мирный план, который будет полностью совпадать с российскими требованиями и видениями прекращения огня.
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