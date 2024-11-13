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Путин на фоне возможных переговоров с Трампом решил унизить Китай: детали

Путин отправил в Китай на переговоры Сергея Шойгу

сегодня, 09:18
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Ткачик Олеся

Глава Совбеза России, бывший министр обороны Сергей Шойгу уехал с визитом в Китай. Сейчас, отметил политолог Вадим Денисенко, сложно понять, что он там обсуждал и есть ли какие-то результаты.

Путин на фоне возможных переговоров с Трампом решил унизить Китай: детали

Владимир Путин

Впрочем, подчеркнул Денисенко, в последние месяцы Шойгу был в серьезной опале. В частности, буквально неделю назад он в очередной раз не смог в своей родной Тиве продавить назначение своего сенатора, а местный, лояльный ему парламент "бунтовал" против него.

"И здесь мы подходим к самому интересному: что стало причиной того, что в момент вероятных переговоров с Трампом Путин отправляет этого, без преувеличения клоуна, с отсутствующими полномочиями в Пекин", – говорит Денисенко.

По его мнению, это может выглядеть как унижение Китая, некий сложный жест перед американцами, которым демонстрируют понижение статуса переговорщика.

" Если это требование Китая прислать именно Шойгу (в свое время Путин нам назначил переговорщика Медведчука), то это унижает Путина", – отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, возможно произошла реинкарнация Шойгу, и он снова вернулся в фавор.

Какой из этих вариантов верен, можно будет сказать в ближайшее время, добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США тема прекращения войны вышла на первое место, а все потому, что он обещал завершить ее через 24 часа. При этом в Госдуме страны-агрессора допустили, что Трамп может завершить войну в Украине еще до инаугурации. Правда, там отметили, что для этого Трамп должен согласовать такой мирный план, который будет полностью совпадать с российскими требованиями и видениями прекращения огня.




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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid033SEFo69C9xsD1zAYfzafqk94CYaDubWw5KpeqWYw69CbK48tSkDppCgqJbCZR3Jxl
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