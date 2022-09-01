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Путин на открытом уроке в Калининграде придумал новую причину войны в Украине

Путин назвал новую причину для убийств в Украине

сегодня, 17:59
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Кремля придумал новую цель так называемой "специальной операции" в Украине. Об этом он рассказал на открытом уроке в Калининграде, пишет российское РБК.

Путин на открытом уроке в Калининграде придумал новую причину войны в Украине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

 По мнению Путина, в Украине якобы создается антироссийский анклав, грозящий РФ.

"Его ликвидация – цель "специальной военной операции", — сказал Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия ждет от мира три ошибки. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Венецианского кинофестиваля заявил, что Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки: привык к войне, смирился с войной и забыл о войне. Этот замысел, подчеркивает он, никогда не должен осуществиться. Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко уверен, что вместо того, чтобы совершить три ошибки, к которой его подталкивает Россия, мир должен помочь Украине с наступлением на юге. Кроме того, продолжает он, следует усиливать изоляцию РФ. И не только усилиями антипутинской коалиции – формата "Рамштайн". Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что Россия тратит колоссальные средства, пытаясь изменить в мире отношение к войне в Украине. С частью других стран, продолжает он, Россия работает напрямую через политические элиты. Это та же Венгрия, ряд государств Африки и Латинской Америки. Там РФ пытается сформировать выгодное мнение о войне. Как бы нейтральное, но на самом деле пророссийское. Однако сейчас такие действия РФ имеют очень ограниченный успех. Позиция Украины более ясна. И тот уровень поддержки, который мы получили в начале широкомасштабного вторжения противника, по сути сохраняется, – рассуждает эксперт.



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Источник: https://t.me/rbc_news/57277
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