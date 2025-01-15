Россия во время переговоров с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом намерена настаивать на расторжении военных связей Украины с НАТО и закреплении за Украиной статуса нейтрального государства с ограниченной армией, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, осведомленные о ситуации.

Владимир Путин

Согласно информации издания, кремлевский диктатор Владимир Путин, чувствуя уверенность в своем преимуществе на поле боя, пытается добиться стратегической цели — не допустить вступления Украины в НАТО и ограничить ее военный потенциал.

Кремль считает, что отдельные страны-члены НАТО могут продолжать поставлять оружие Украине в рамках двусторонних соглашений о безопасности, однако это оружие не должно использоваться против России или для возвращения оккупированных территорий.

Такие требования, как отмечает издание, вряд ли найдут поддержку украинского руководства. Кроме того, они противоречат заявленному Дональдом Трампом стремлению быстро завершить конфликт.

Кроме того, по данным Bloomberg, на фоне медленных и дорогостоящих для России наступательных операций на востоке Украины Москва может использовать жесткие условия как рычаг для дальнейших переговоров. В то же время украинские и российские стороны ведут непубличные консультации в Катаре по защите ядерных объектов от атак.

В то же время, украинские чиновники подчеркивают, что переговоры между Киевом и Москвой ограничиваются вопросами обмена пленными и возвращения депортированных детей. Россия, со своей стороны, стремится сохранить контроль над около 20% захваченных украинских территорий, включая Крым, но готова обсуждать возможные территориальные компромиссы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ вообще хотят, чтобы из НАТО исключили Польшу и страны Балтии.



