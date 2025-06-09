В ночь на 6 июня по Украине был нанесен массированный комбинированный удар, который стал ответом на спецоперацию СБУ под кодовым названием "Паутина". Однако вместо того, чтобы продемонстрировать могущество Владимира Путина, этот удар лишь обнаружил слабые стороны российского руководства.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Галеотти напоминает, что после успешной операции "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 российских самолетов, российская пропаганда потребовала жесткого ответа по Украине.

Британский военный офицер, сотрудничающий с украинскими силами, отметил, что Киев заплатил за одну ночь нападений ценой уничтожения значительной части российских стратегических бомбардировщиков, что явилось серьезным ударом по престижу Путина.

Операция "Паутина" также заставила Россию усилить контроль за грузовыми перевозками, поскольку беспилотники доставлялись в кузовах коммерческих грузовиков, которые тщательно проверяются полицией, что вызывает задержки как гражданских, так и военных поставок.

По мнению Галеотти, Путин лишь смог ответить привычными массированными ракетными ударами, которые за три года войны перестали оказывать значительное влияние.

Аналитик добавляет, что Россия пока не находится на грани поражения — ее войска продолжают наступление на Сумщине, приблизившись к городу на 24 километра.

Галеотти также отметил, что российские разведчики работают на территории Украины менее эффективно, чем на Западе, где они совершали покушения и диверсии.

Как уже писали "Комментарии", журналист и публицист Виталий Портников считает, что операция "Паутина", в ходе которой был нанесен удар по стратегическим бомбардировщикам РФ, имеет гораздо более глубокие последствия, чем просто потери российской авиации. По его словам, Кремль получил куда более серьезный удар — по своей системе безопасности.