Путин на весь мир продемонстрировал свою слабость: о чем идет речь

Кремлевский диктатор Владимир Путин снова продемонстрировал свою слабость во время новогоднего обращения. Его выступление, по словам экспертов, стало отражением все более глубоких проблем Кремля. В частности, как отметил в эфире 24 канала политтехнолог Борис Тизенгаузен, завершение 2024 стало провальным для Путина. Вместо убедительных заявлений он ограничился лишь обещанием, что "все будет хорошо".

Владимир Путин

"Не знаю, кто там выступал. Он или нет. Какое-то блестящее лицо. Все было очень грустно, – заметил Тизенгаузен.

По его словам, Путин пытается сохранить контроль, но теряет влияние из-за того, что все ресурсы направлены на войну. Удерживать позиции в других регионах, в частности на Ближнем Востоке, становится все сложнее. Особенно обостряется ситуация в оккупированном Приднестровье, где местные жители из-за прекращения транзита российского газа остались без тепла.

Эксперт подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп может оказать существенное влияние на события, применяя такие механизмы, как снижение цен на нефть или торговые санкции против Китая, усиливающие давление на Россию.

Тизенгаузен отмечает, что есть ощущение, что после инаугурации Трампа некоторые процессы могут ускориться.

Эксперт добавил, что, несмотря на значительные трудности, Путин продолжает держаться за власть, направляя ресурсы на войну, даже ценой многочисленных потерь среди россиян. Между тем, российское общество все чаще демонстрирует недовольство, призывая не соглашаться на "заморозку" конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в своем обращении Путин назвал 2024 год периодом, наполненным многими, в частности, исторически значимыми, масштабными событиями.



