Путин на встрече с Си Цзиньпином "лебезил" и устроил странные "танцы" (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
20 марта на встрече с Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин "лебезил", восхваляя экономику Китая, а еще он не мог контролировать свои ноги. Об этом свидетельствует видео со встречи, опубликованной одним из российских телеканалов.
Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото из открытых источников)
На видео видно, что Путин начал "плясать" ногами и схватился руками. Во время приветствия и короткого диалога он регулярно дергался, его ноги тряслись и буквально "плясали".
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Кроме того, Путин сказал, что его страна немного завидует китайскому государству.
Нервно заискивая перед главой Китая, Путин начал его расхваливать.
"Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немного вам завидуем. В Китае создана достаточно эффективная система развития экономики и укрепления государства", — заявил Путин.
По словам главы Кремля, "она гораздо эффективнее, чем во многих других странах мира – это очевидный факт".
В социальных сетях пользователи в комментариях пишут, что у Путина "нервный срыв или его начало хватать".
А еще – пользователи в Сети заметили еще одну странную вещь – маленький стол. Обычно Путин встречает у себя гостей за метровыми столами.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидер КНР Си Цзиньпин прибыл сегодня самолетом в Москву. Его первые заявления уже цитируют информационные агентства. В целом лидер КНР и президент РФ во время протокольной встречи обменялись комплиментарными спичами, назвав друг друга друзьями и заверив друг друга во взаимном уважении. В свою очередь Путин не поскупился на комплименты, похвалив мирный план КНР по урегулированию войны в Украине.
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сегодня, 20:26
Китай - просто великий виробник і продавець виробленого. Ніякий він не лідер і не глобальний гравець. Хоч треба відати належне його економічному стрибку та те, як він невпізнанно змінив вигляд своєї країни. На відміну від Індії, яка тільки користується тим, що зроблено іншими. Як Україна - повна нездатність до самостійності.