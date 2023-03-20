Путин на встрече с Си Цзиньпином "лебезил" и устроил странные "танцы" (ВИДЕО)

20 марта на встрече с Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин "лебезил", восхваляя экономику Китая, а еще он не мог контролировать свои ноги. Об этом свидетельствует видео со встречи, опубликованной одним из российских телеканалов.

Владимир Путин и Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

На видео видно, что Путин начал "плясать" ногами и схватился руками. Во время приветствия и короткого диалога он регулярно дергался, его ноги тряслись и буквально "плясали".

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Кроме того, Путин сказал, что его страна немного завидует китайскому государству.

Нервно заискивая перед главой Китая, Путин начал его расхваливать.

"Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немного вам завидуем. В Китае создана достаточно эффективная система развития экономики и укрепления государства", — заявил Путин.

По словам главы Кремля, "она гораздо эффективнее, чем во многих других странах мира – это очевидный факт".

В социальных сетях пользователи в комментариях пишут, что у Путина "нервный срыв или его начало хватать".



А еще – пользователи в Сети заметили еще одну странную вещь – маленький стол. Обычно Путин встречает у себя гостей за метровыми столами.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что лидер КНР Си Цзиньпин прибыл сегодня самолетом в Москву. Его первые заявления уже цитируют информационные агентства. В целом лидер КНР и президент РФ во время протокольной встречи обменялись комплиментарными спичами, назвав друг друга друзьями и заверив друг друга во взаимном уважении. В свою очередь Путин не поскупился на комплименты, похвалив мирный план КНР по урегулированию войны в Украине.