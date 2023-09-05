Путин набросился с оскорблениями на президента Зеленского

Глава Кремля набросился с оскорблениями на украинского президента Владимира Зеленского. Он снова назвал президента Украины евреем, а ситуацию в стране в целом отвратительной. Также диктатор не забыл традиционно обвинить Запад.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Его заявление цитируют российские пропагандисты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека, этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. Таким образом они прикрывают античеловеческую сущность, которая заложена в фундамент, основы современного украинского государства. Это делает ситуацию отвратительной. Этнический еврей прикрывает героизацию, кто возглавлял в свое время Холокост", — заявил Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин придумал свою версию событий по убийствам евреев во время Второй мировой в Украине. Глава Кремля обожает трактовать историю на свой манер. Так на этот раз он сделал новое лживое заявление о том, что якобы "евреев в Украине убивали не немцы, а "бандеровцы". А в Украине сегодня "героизируют кровавых убийц". Поэтому Путин призвал "вытаскивать и показывать" то, что сегодня происходит в Украине .

Более того, он убежден, что "надо убедительно и ярко показывать, чтобы ничего такого не повторилось в будущем".

Также "Комментарии" информировали о том, что Путин назвал две черты, ставшие нормой в Украине . Президент России Владимир Путин принял участие в заседании организационного комитета "Победа", где указал на две черты, которые, по мнению российского диктатора, стали нормой в Украине. Путин утверждает, что Европа и Украина якобы переписывают историю для своих нужд. Российский президент обвинил Украину в неонацизме и русофобии.

