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Путин начал бояться своих военных: что произошло

Путин реально начал бояться военных, возвращающихся из так называемой «СВО»

9 января 2025, 16:37
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Ткачик Олеся

В России все чаще возникают неконтролируемые ситуации, когда отдельные лица могут повторить мятеж, похожий на тот, который организовал покойный глава ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Такие люди способны возглавить социальное недовольство, вызванное преступлениями бывших заключенных, теперь угрожающих безопасности российского общества, отметила в эфире 24 канала Ольга Романова, глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Путин начал бояться своих военных: что произошло

Владимир Путин

По ее словам, кремлевский диктатор Владимир Путин внимательно следит за появлением потенциальных лидеров протестов, ведь они представляют серьезную угрозу его режиму. Ранее таких лиц направляли в Сирию, но после уменьшения активности в регионе пришлось искать новые способы их нейтрализации.

Как сообщила Романова, ситуация в России осложняется не только из-за плохих дорог, но и из-за последствий возвращения из войны бывших узников. В частности, по ее информации, в 2024 году уровень бытового насилия вырос на 50%, преступлений сексуального характера – на 51%, а насилие против детей – на 71%.

Проблема берет начало с 2022 года, когда Россия начала отправлять на фронт заключенных из колоний и СИЗО. Сначала за это отвечал Евгений Пригожин, а затем Министерство обороны РФ, которое привлекло около 50 тысяч тюремщиков. Вернувшись с войны, эти люди часто совершают новые преступления, не чувствуя никакой ответственности. Попав снова в тюрьму, они повторно отправляются на войну.

"Местные власти и Путин понимают, что возвращение этого контингента из войны чревато последствиями. Может возрасти преступность, но ее можно скрыть из-за манипулирования в статистике. А вот социальное недовольство может быть разнообразным, такого "пригожинского" типа, но не либеральным", – считает Романова.

Кроме того, она отметила, что диктатору некуда девать вернувшихся с войны преступников. Их могут направить в Сувальский коридор, страны Балтии, северный Казахстан или Приднестровье. Другой вариант – оставить на оккупированных территориях, что может иметь ужасные последствия.

Романова добавила, что Путин хорошо помнит, что мятеж Пригожина мог завершиться успехом, если бы Запад не отреагировал решительно. Именно поэтому он уничтожил руководство ПИК "Вагнера" и изолировал таких лиц, как Игорь Гиркин.

"Сильные личности должны быть уничтожены. Путин "выкосил" поле политических противников, нелояльных и любых форм гражданской активности. Но персонажи из народа появляются совершенно неконтролируемо, и он это серьезно отслеживает, то есть его приверженцы", — добавила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ на оккупированных территориях уничтожает идентичность украинцев.




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Источник: https://24tv.ua/putin-boyitsya-poyavi-novogo-prigozhina-shho-mozhe-prizvesti_n2725148
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