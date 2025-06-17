logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин начал готовить школьников к войне: какое решение принял
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин начал готовить школьников к войне: какое решение принял

В России дети начнут изучать дроны с 7 лет

сегодня, 17:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент России Владимир Путин готовит детей к войне Он поручил министерству спорта РФ ввести чемпионаты по пилотированию дронов для детей, начиная с семилетнего возраста.

Путин начал готовить школьников к войне: какое решение принял

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Соответствующие указания обнародованы в списке поручений президента России. Согласно им, Минспорта РФ имеет:

а) подать предложения по снижению минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет;

б) обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов в виде спорта "гонки дронов (беспилотных воздушных судов)".

Планируется, что Всероссийский чемпионат по пилотированию дронов для детей от семи лет стартует в 2026 году.

В соцсетях это новшество вызвало волну критики и иронии. Пользователи отмечают, что настоящая цель новой инициативы – подготовка детей к войне. В частности, один из комментаторов в шутку предположил, что в России вскоре появятся новые детские дисциплины: дроновый биатлон, спортивный сброс боеприпасов или преодоление минного поля на мотоцикле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль требует разоружения Украины . Политолог и кандидат политических наук Олеся Яхно в эфире КИЕВ24 прокомментировала требования России по разоружению Украины, отметив, что они имеют скорее внутреннее направление, а не адресованные международному сообществу. По ее словам, аргументы Москвы о якобы угрозе, которую представляет украинское оружие для западных стран, не выдерживают критики, особенно учитывая тесное оборонное сотрудничество Украины с Западом.

Яхно подчеркнула, что Украина сегодня является стратегическим партнером для многих западных государств, активно изучающих украинский опыт применения современных военных технологий в реальных боевых условиях. Это подтверждает высокий уровень взаимодействия и доверия между Киевом и странами Запада в военной сфере. Таким образом, российские заявления об "опасности" украинского оружия выглядят нелогичными и больше служат пропагандистскими целями, чем реальной проблеме безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/77193
Теги:

Новости

Все новости