Президент России Владимир Путин готовит детей к войне Он поручил министерству спорта РФ ввести чемпионаты по пилотированию дронов для детей, начиная с семилетнего возраста.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Соответствующие указания обнародованы в списке поручений президента России. Согласно им, Минспорта РФ имеет:

а) подать предложения по снижению минимального возраста участников спортивных соревнований по гонкам дронов с 10 до 7 лет;

б) обеспечить возможность присвоения спортивных званий и разрядов в виде спорта "гонки дронов (беспилотных воздушных судов)".

Планируется, что Всероссийский чемпионат по пилотированию дронов для детей от семи лет стартует в 2026 году.

В соцсетях это новшество вызвало волну критики и иронии. Пользователи отмечают, что настоящая цель новой инициативы – подготовка детей к войне. В частности, один из комментаторов в шутку предположил, что в России вскоре появятся новые детские дисциплины: дроновый биатлон, спортивный сброс боеприпасов или преодоление минного поля на мотоцикле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кремль требует разоружения Украины . Политолог и кандидат политических наук Олеся Яхно в эфире КИЕВ24 прокомментировала требования России по разоружению Украины, отметив, что они имеют скорее внутреннее направление, а не адресованные международному сообществу. По ее словам, аргументы Москвы о якобы угрозе, которую представляет украинское оружие для западных стран, не выдерживают критики, особенно учитывая тесное оборонное сотрудничество Украины с Западом.

Яхно подчеркнула, что Украина сегодня является стратегическим партнером для многих западных государств, активно изучающих украинский опыт применения современных военных технологий в реальных боевых условиях. Это подтверждает высокий уровень взаимодействия и доверия между Киевом и странами Запада в военной сфере. Таким образом, российские заявления об "опасности" украинского оружия выглядят нелогичными и больше служат пропагандистскими целями, чем реальной проблеме безопасности.