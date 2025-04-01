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Путин начал играть с Трампом в свою любимую игру, в которую президент США облажается

Путин делает все для того, чтобы затянуть какие-либо переговоры и прекрасно видит, что Трамп не хочет брать на себя никаких обязательств

сегодня, 15:19
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему перемирию в войне России против Украины, однако вопрос долгосрочной безопасности для Киева оставляет на рассмотрение Европейского Союза. В то же время, его раздражает затягивание переговорного процесса со стороны Москвы, но никаких активных шагов для влияния на ситуацию он не делает, подчеркивает политолог Игорь Петренко.

Путин начал играть с Трампом в свою любимую игру, в которую президент США облажается

Владимир Путин

Дело в том, говорит эксперт, что главная цель Трампа – достижение перемирия, а дальнейшее политическое урегулирование и гарантии безопасности – это уже дело европейцев. При этом он предполагает, что кремлевский диктатор Владимир Путин осознает нежелание США брать на себя ответственность за архитектуру безопасности Украины и поэтому затягивает процесс переговоров.

По словам эксперта, именно Россия фактически сняла вопрос о всеобъемлющем перемирии с повестки дня, а Соединенные Штаты никак на это не отреагировали. Даже когда речь зашла о прекращении боевых действий в Черном море и ударах по энергетической инфраструктуре, Москва отвергла эти предложения, а Вашингтон их проигнорировал.

Впрочем, подчеркивает Петренко, даже несмотря на недовольство действиями Кремля, Трамп пока не предпринял никаких реальных ответных шагов. Более того, добавляет он, США даже рассматривают возможность смягчения санкций против страны-агрессора. Эксперт предполагает, что единственная надежда на то, что Трамп потеряет терпение из-за манипулятивной тактики Путина.

"Возможно, Трамп поймет, что Путин играет в свою любимую игру: дробить вопросы на более мелкие и пытаться затягивать в обсуждение чего-то, кого-то, и так далее, предъявляя какие-то новые требования. Устав от этого, Трамп все-таки решится оказывать давление на РФ. Но, опять же, вероятнее всего, это давление будет в пределах санкций, бездействующих мгновенно тарифов, то есть они все равно имеют накопительный эффект", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ и Китай начали действовать за спиной у Трампа.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bWjboVWAsLw&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fuatv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE
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