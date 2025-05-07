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Путин начал отчаянную борьбу за собственное выживание: что происходит

Путин отчаянно боится двух вещей, потому и продолжает войну против Украины

сегодня, 10:59
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Ткачик Олеся

Завершение войны в Украине не отвечает интересам кремлевского диктатора Владимира Путина, убежден бывший глава МИД Владимир Огрызко.

Путин начал отчаянную борьбу за собственное выживание: что происходит

Владимир Путин

По его словам даже если война де-факто прекратится, это приведет к новым вызовам для российской экономики. В частности, накачка военно-промышленного комплекса и восстановление утраченных ресурсов создадут очередную экономическую диспропорцию, что приведет к росту инфляции. Однако основная проблема заключается не в экономике, а во внутренних рисках для Путина, уверен дипломат.

Он считает, если война остановится, кремлевский диктатор столкнется с социальными трудностями, которые даже не может предусмотреть.

По мнению дипломата, одна из самых серьезных угроз – возвращение из войны так называемых военных, привыкших к определенному уровню обеспечения на фронте. Как отмечает Огрызко, демобилизация сотен тысяч людей, привыкших к питанию, одежде и стабильным выплатам, может спровоцировать волну агрессии и насилия в регионах, куда они вернутся.

"Это может превратиться в дикий карнавал убийц и насильников, что приведет к дестабилизации отдельных регионов России", – отметил он.

Кроме того, Огрызко подчеркивает, что в условиях экономического кризиса и социального напряжения Путин будет вынужден бороться за собственное политическое выживание. Именно поэтому продолжение войны становится для него единственным способом сохранить контроль над ситуацией.

Дипломат уверен, что отказаться от этой стратегии Путин сможет только под давлением Украины и коллективного Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путина могут отстранить от власти.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-zupinivshi-viynu-putin-rizikue-na-taki-vnutrishni-problemi-yaki-poki-shcho-ne-mozhe-navit-uyaviti-diplomat-ogrizko
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