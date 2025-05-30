Путин начал скулить и делать «жесты доброй воли»: о чем идет речь

В Кремле заявили, что имеют готовый "меморандум о мире", но до сих пор не передали его Украине. Впрочем, по словам российского оппозиционного политтехнолога Аббаса Галлямова, эти действия — не более чем попытка России спастись от гнева Дональда Трампа.

Владимир Путин

По его мнению, правда в том, что Кремль опасается публичной критики со стороны президента США Дональда Трампа, а потому пытается демонстрировать более мягкую позицию.

При этом Галлямов напомнил, что после телефонного разговора кремлевского диктатора Владимира Путина с Трампом, во время которого тот фактически дал Кремлю карт-бланш на военные действия, в Москве это восприняли как победу. В частности, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев даже принялся рисовать карту с распределением украинских территорий.

Однако, говорит российский эксперт, все изменилось после нескольких масштабных атак России на Украину. Трамп внезапно раскритиковал действия Путина, что, по словам Галлямова, сильно испугало Кремль. Теперь Москва пытается демонстрировать "жесты доброй воли", в том числе через ООН.

"Путин снова скулит, что Россию обвиняют в том, что она якобы не делала. Россия созывает срочное заседание ООН, где будет обвинять европейцев в поставке Украине оружия. Задача россиян сделать так, чтобы Трамп перестал на них злиться", — пояснил он.

По словам Галлямова, в Кремле особенно опасаются, что Трамп может выйти из диалога с Россией. Там считают, что при охлаждении отношений Трамп может не только прекратить коммуникацию, но и поддержать вступление Украины в НАТО или усилить санкционное давление на Россию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему РФ не является для Трампа источником опасности.



