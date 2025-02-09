Путин начал свою любимую игру: сможет ли переиграть Трампа в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, как отмечает эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов, скорее всего, речь идет далеко не о первом контакте между ними с момента победы Трампа на президентских выборах в США.

Владимир Путин

"Путин, зная, какой Трамп нарцисс, точно приветствовал его с победой еще в ноябре. Ведь если есть что-то, в чем кремлевский диктатор действительно разбирается, это подлизывание к тем, кто сильнее его", — подчеркнул эксперт.

При этом он уверен, что Путин хочет затянуть время в вопросе урегулирования войны в Украине. По словам эксперта, кремлевский диктатор продолжает играть в свою наиболее любимую игру – затянуть любое решение, симитировать "мирные инициативы", подкупить кого надо и, желательно, дотянуть до нового расклада сил.

"Но у него есть одна проблема – Трамп. У этого парня просто нет терпения на длинные партии. Ему нужен быстрый и грандиозный результат. А еще он, похоже, свято верит в свою способность договариваться", – отметил Несвитайлов.

По его словам, Трамп видит, что Украина всячески демонстрирует свою готовность к ведению переговоров, потому рано или поздно все же осознает, что проблема именно в россиянах. Сейчас, добавляет эксперт, ключевым вопросом является то, сколько Трампу понадобится время, чтобы осознать это.

"И здесь появляется еще один любопытный момент. Соглашение на $500 миллионов о доступе к редкоземельным минералам Украины в обмен на гарантии безопасности. Да, именно миллионов, он так сказал, но мог и оговориться. Хотя, это действительно не так важно", — добавил Несвитайлов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил, что уже разговаривал с кремлевским диктатором Путиным.



