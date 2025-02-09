Путин начал свою любимую игру: сможет ли переиграть Трампа в вопросе Украины

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, как отмечает эксперт по международным вопросам Максим Несвитайлов, скорее всего, речь идет далеко не о первом контакте между ними с момента победы Трампа на президентских выборах в США.
Владимир Путин
При этом он уверен, что Путин хочет затянуть время в вопросе урегулирования войны в Украине. По словам эксперта, кремлевский диктатор продолжает играть в свою наиболее любимую игру – затянуть любое решение, симитировать "мирные инициативы", подкупить кого надо и, желательно, дотянуть до нового расклада сил.
По его словам, Трамп видит, что Украина всячески демонстрирует свою готовность к ведению переговоров, потому рано или поздно все же осознает, что проблема именно в россиянах. Сейчас, добавляет эксперт, ключевым вопросом является то, сколько Трампу понадобится время, чтобы осознать это.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп сообщил, что уже разговаривал с кремлевским диктатором Путиным.
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