Путин начинает игру с Трампом: в РФ уже предупредили лидера США

Дональд Трамп официально вступит в должность президента США 20 января 2025 года. Ожидается, что его администрация, согласно предвыборным обещаниям, будет пытаться содействовать прекращению войны между Россией и Украиной. Однако эксперты предупреждают, что эта ситуация может стать шансом кремлевскому диктатору Владимиру Путину усилить свои позиции.

Владимир Путин

В частности, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в интервью 24 Каналу отметил, что Путин может попытаться воспользоваться этим, прибегая к уловкам и обману. По его словам, кремлевский диктатор давно доказал свою "недоговороспособность".

"Он человек, одержимый властью. Она дает ему не только чрезвычайные богатства, но и продлевает жизнь. Поэтому Путин может договариваться с Трампом, но эти договоренности ничего не стоят", — говорит россиянин.

Политик считает, что Запад имеет целью не только преодолеть Россию в войне, но и добиться свержения режима Путина. Только это, по его мнению, позволит обеспечить продолжительный мир в Украине.

Путин, по словам Гудкова, согласится на перемирие только тогда, когда это будет ему выгодно, например для восстановления военных сил. Он подчеркнул, что у российского диктатора есть время на манипуляции, тогда как Трамп, со своим четырехлетним президентским сроком, такого запаса нет.

"У него есть время на игры с Трампом, а вот у президента США нет, ведь его срок будет длиться всего 4 года, а Путин может быть у власти гораздо дольше. Ситуация тревожная. Трамп этого не понимает", – добавил Гудков.

При этом он добавил, что РФ без проблем может в любое время аннулировать все ранее заключенные соглашения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские элиты со страхом ждут дня инаугурации Трампа.



