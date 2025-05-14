Путин надавал Трампу пощечин и добился капитуляции США: что произошло

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается перехватить внешнеполитическую инициативу у Дональда Трампа и западноевропейских лидеров, пригласив Украину на переговоры в Стамбул. Об этом заявил российский политолог Андрей Илларионов.
Владимир Путин
По его словам, этими переговорами Путин пытается вернуть всех в "давно утекшую воду", в февраль-апрель 2022 года, причем не только по форме, но и по существу – к проекту капитуляции Украины. Таким образом диктатор обнуляет все предложения, которые в последние дни обсуждались в контексте мира в Украине.
Он подчеркнул, что Путин занимается тем, чем с особым наслаждением занимался всегда, – проверяет степень гибкости позвоночников американских президентов, их готовность удовлетворять любые путинские пожелания.
Илларионов считает, что Трамп по-прежнему полагает, что, прогибаясь под Путина и выкручивая руки Владимиру Зеленскому, он рано или поздно получит от диктатора согласие пойти на переговоры по его, трамповскому, плану.
По его словам, принятие Трампом нынешнего путинского предложения о "серьезных переговорах в Стамбуле" означает капитуляцию – но теперь уже не только Украины, но и всего Запада с США и самим Трампом во главе.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кум Путина Медведчук уже заявил о том, что Зеленский потерпел "сокрушительное поражение".
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