Путин надавал Трампу пощечин и добился капитуляции США: что произошло

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается перехватить внешнеполитическую инициативу у Дональда Трампа и западноевропейских лидеров, пригласив Украину на переговоры в Стамбул. Об этом заявил российский политолог Андрей Илларионов.

Владимир Путин

По его словам, этими переговорами Путин пытается вернуть всех в "давно утекшую воду", в февраль-апрель 2022 года, причем не только по форме, но и по существу – к проекту капитуляции Украины. Таким образом диктатор обнуляет все предложения, которые в последние дни обсуждались в контексте мира в Украине.

"Одновременно это и пощечина (на самом деле – ряд пощечин) прежде всего Трампу. Которого в своем заявлении Путин поставил на последнее место: "посреднические услуги, усилия,... которые предпринимают наши зарубежные партнёры, а это и Китай, и Бразилия, страны Африки, Ближнего Востока, и в последнее время – новая Администрация Соединённых Штатов Америки", — заявил Илларионов.

Он подчеркнул, что Путин занимается тем, чем с особым наслаждением занимался всегда, – проверяет степень гибкости позвоночников американских президентов, их готовность удовлетворять любые путинские пожелания.

Илларионов считает, что Трамп по-прежнему полагает, что, прогибаясь под Путина и выкручивая руки Владимиру Зеленскому, он рано или поздно получит от диктатора согласие пойти на переговоры по его, трамповскому, плану.

"Этого Трамп не дождется никогда. Трамп фундаментально не понимал и по-прежнему не понимает Путина. Вести дела с Путиным – это не рынок недвижимости в Нью-Йорке. И не гольф в Мар-а-Лаго. И не пустые обещания про "завершение войны в 24 часа", — отметил эксперт.

По его словам, принятие Трампом нынешнего путинского предложения о "серьезных переговорах в Стамбуле" означает капитуляцию – но теперь уже не только Украины, но и всего Запада с США и самим Трампом во главе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кум Путина Медведчук уже заявил о том, что Зеленский потерпел "сокрушительное поражение".







