Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает надеяться, что президент США Дональд Трамп согласится на его требования по достижению мира с Украиной, в то же время Москва готова продолжаться в конфликте, сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Анонимные источники в Москве отметили, что Кремль считает Трампа наиболее реальным шансом для дипломатического разрешения войны.

Несмотря на это, Россия не обеспокоена угрозами Трампа по введению новых санкций против российской нефти из-за отсутствия прогресса в прекращении огня, отмечает издание.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия "желала бы продолжить взаимные усилия по поиску урегулирования конфликта". Он отметил, что "все хотят не конфликтовать, а вести переговоры, и быть услышанными, чего, к сожалению, не хватает в нынешних отношениях с США".

Bloomberg добавляет, что Кремль ожидает от США новых уступок, в частности ослабления санкций и прекращения поставок оружия в Украину. Россия также требует возобновить доступ одного из крупнейших государственных банков к международной платежной системе SWIFT для достижения соглашения о прекращении огня в Черном море.

Несмотря на то, что Трамп уже пошел на некоторые уступки, согласование всех требований Путина может привести к обвинениям в слабости. Однако прекращение войны остается одним из главных предвыборных обещаний президента США.

Недавно замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что его страна "не в состоянии принять" предложения США по прекращению войны в Украине. Он выразил обеспокоенность, что эти предложения "не решают основных проблем, ставших причиной конфликта".

В то же время, правитель России Владимир Путин категорически отказывается даже на условиях прекращать огонь в Черном море, требуя, в частности, осуществления инспекций украинских судов, перевозящих зерно.

Портал "Комментарии" писал, что премьер Дании Мэтте Фредериксен совершила визит в Гренландию, где ее встретили тепло и приветливо. Во время своего визита она еще раз подвергла критике заявления Дональда Трампа и подчеркнула, что территория Гренландии принадлежит ее жителям.